60-letni igralec Alec Baldwin se je razveselil rojstva sina

Njegovega imena z ženo še nista razkrila

18. maj 2018 ob 16:01

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hilaria in Alec Baldwin sta na družbenih omrežjih potrdila rojstvo četrtega skupnega otroka – sporočila sta, da sta se razveselila že tretjega sina.

Znani igralec že od nekdaj pravi, da si želi velike družine, in kot kaže, je to mislil resno. "Tukaj je! Popoln je!" je zapisal ob fotografiji na Instagramu in dodal, da je sin ob rojstvu tehtal 3,6 kilograma.

Novorojenček se je tako pridružil Leonardu Ángelu Charlesu, ki je star 20 mesecev, dveinpolletnemu Rafaelu Thomasu in Carmen Gabrieli, ki je stara štiri leta in pol. Alec pa ima še 22-letno hčer Ireland Baldwin, in sicer iz prejšnjega zakona z igralko Kim Basinger.

Hilaria je na družbenih omrežjih nosečnost potrdila novembra lani, s svojimi sledilci pa je redno delila tako napredovanje nosečnosti kot vse navade, s katerimi je vzdrževala postavo. "Povsem v redu se mi zdi, da bom pridobila nekaj kilogramov, prav tako se zavedam, da naj pričakujem celulit, saj telo potrebuje počitek in maščobo, da v njem lahko raste zdrav otrok," je zapisala 34-letnica.

"V vseh štirih nosečnostih sem našla mir in uravnoteženost – sprejela sem spremembe na svojem telesu, hkrati pa sem zase skrbela z zavedanjem, da so te spremembe zgolj začasne."

Za ameriški tabloid People je pred časom priznala, da nikoli ni vedela, koliko otrok si želi, ampak da ji je materinstvo resnično všeč. "Z Alecom sva se pogovarjala, ali bi imela še enega otroka," je pojasnila o pogovoru s 60-letnim možem. "In rekla sva si, da bova poskusila, nad vsemi prejšnjimi pa sva bila presenečena in se spraševala, kako se nama je to zgodilo. To je edina nosečnost, ki sva jo dejansko načrtovala."

Rojstvo četrtega otroka sta pospremila s fotografijo na priljubljenem družbenem omrežju Instagram.

A post shared by Alec Baldwin (@iamabfalecbaldwin) on May 17, 2018 at 12:57pm PDT

