Alan Alda razkril, da se sooča s parkinsonovo boleznijo

Še naprej ostaja aktiven

1. avgust 2018 ob 09:04

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralec, ki se je v spomin mnogih vtisnil po vlogi kirurga Benjamina Franklina Pierca - Hawkeya v eni najuspešnejših serij vseh časov M*A*S*H, je razkril, da so mu pred tremi leti diagnosticirali parkinsonovo bolezen.

Alan Alda je v pogovorni oddaji televizijske mreže CBS This Morning povedal, da ima parkinsonovo boleznijo, a ima kljub temu "polno življenje". 82-letnik je dodal, da ga za zdaj bolezen še ni ustavila, še naprej igra, pred kratkim pa se je lotil tudi lastnega podkasta, ki ga je naslovil Clear + Vivid. Ravno podkast pa ga je na neki način prisilil, da je svojo diagnozo delil z javnostjo.

"Zadnjih nekaj tednov sem bil zaradi svojega novega podkasta večkrat gost različnih televizijskih oddaj in na nekaterih posnetkih sem videl, kako se mi trese roka. Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bo nekdo to opazil in nato iz tega naredil zgodbo o meni in moji bolezni, seveda z žalostnega zornega kota, a tega si res nisem želel," je povedal Alda. Na Twitterju je razkril, da je po zdravnikovem nasvetu še vedno športno aktiven, dvakrat na teden igra tenis in trikrat na teden boksa, jemlje pa tudi zdravila.

Igralec upa, da bo njegovo razkritje spodbudilo tudi druge ljudi, ki imajo parkinsonovo boleznijo, da ne obupajo, poroča The Guardian.

Alda, ki je zaigral v kar 250 od 251 delih M*A*S*H-a, se zagotovo lahko pohvali z najuspešnejšo kariero med vsemi člani igralske zasedbe. Za svojo vlogo v seriji Zahodno krilo je prejel emmyja, ki ga je dodal zbirki petih emmyjev in šestih zlatih globusov, ki jih je prejel za svoje delo pri M*A*S*H-u. Leta 2005 pa si je za vlogo v filmu Letalec (The Aviator) prislužil nominacijo za oskarja.

I decided to let people know I have Parkinson’s to encourage others to take action. I was Diagnosed 3 and a half years ago, but my life is full. I act, I give talks, I do my podcast, which I love. If you get a diagnosis, keep moving!

More>> pic.twitter.com/zHrNxvlwcS