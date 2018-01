Alec Baldwin v bran Woodyju Allenu in nad "lažnivo" Dylan Farrow

Se bo Hollywood dokončno odrekel režiserju?

29. januar 2018 ob 10:40

"Ali lahko Woody Allen ponovno dela v Hollywoodu?" je zgovoren naslov članka v New York Timesu, v katerem se časnik sprašuje, ali slavni režiser lahko preživi gibanji proti spolnim zlorabam "Me Too" in "Time's Up".

Z veliko čistko, ki trenutno poteka v Hollywoodu, se je pozornost namreč ponovno usmerila v stare obtožbe, ki letijo na račun Woodyja Allena. Danes 82-letnega režiserja njegova posvojena hčerka Dylan Farrow obtožuje, da jo je leta 1987, ko je bila stara sedem let, posilil.

Allen je bil takrat še poročen z Mio Farrow, obtožbe na račun Allena pa so vzniknile nekaj let kasneje, sredi bridke ločitve od Farrowove. Režiser je namreč svojo partnerko, s katero je bil skupaj 12 let, a nikdar nista živela skupaj, zapustil, ker se je zaljubil v njeno hčerko Soon Yi, ki jo je Farrowova posvojila v zvezi s skladateljem Andrejem Previnom. Allen in 35 let mlajša Soon Yi sta se poročila leta 1997, njun zakon pa je ostal trden vse do danes.

Dylan Farrow trdi, da jo je Allen spolno napadel v podeželskem domu Mie Farrow v Connecticutu, medtem ko se Allen brani, da si je obtožbe izmislila Mia Farrow, ko je odkrila njegovo razmerje s Soon Yi. Allenove navedbe je podprl tudi Moses Farrow, še eden od posvojenih otrok zvezdniškega para, ki danes dela kot družinski terapevt in terapevt za pare. Moses trdi, da je bila Mia Farrow tista, ki je bila fizično nasilna in manipulatorska do otrok in da je njegovo sestro v času ločitve s "pranjem možganov" prepričala v to, da je bila posiljena.

Preiskava ni prinesla obtožnice

Obtožbe je sicer leta 1993 preiskovala tudi policija, ki pa po 14 mesecih ni našla nobenih dokazov proti Allenu in v svojih ugotovitvah sklenila, da bolj kaže na to, da si je Dylan dogodek izmislila oz. jo je nekdo obtožb naučil, zato so pregon Allena opustili.

A v času vse večje radikalizacije gibanja "Time's Up" so rezultati preiskave popolnoma nični - nad Allenom visi vse temnejša senca, zvezdniki njegovih filmov se mu javno odrekajo, pod vprašajem je celo izid njegovega zadnjega filma, že posnetega Deževnega dne v New Yorku. "Hollywood se je končno odrekel Woodyju Allenu," so zapisali ta konec tedna v New York Postu in se ob tem sklicevali na dobro obveščene vire iz filmske industrije, ki pravijo, da bo distribucijska hiša Amazon film popolnoma pokopala ali pa ga bodo izdali zgolj na DVD-jih.

Zvezdniki proti Allenu

Allen, ki je še pred kratkim slovel kot režiser, ki mu je uspelo v svoje filme pritegniti celo falango največjih zvezdnikov, naj bi imel tudi na področju angažiranja igralcev vse večje težave. Številni izmed tistih, ki so zaigrali v njegovih filmih, od Grete Gerwig, Colina Firtha, Rachel Brosnahan in Ellen Page do Davida Krumholtza, Mire Sorvino, Rebecce Hall, Marion Cotillard in najnovejšega oskarjevskega nominiranca Timotheeja Chalameta, so se Allenu v zadnjih tednih bodisi popolnoma odrekli, bodisi so se od njega distancirali. Hallova in Chalamet pa sta zaslužek od svojih filmov donirala v dobrodelne namene.

Tisti, ki ostajajo tiho ali pa so Allena celo sramežljivo podprli (Kate Winslet, Justin Timberlake), so zdaj pod intenzivnimi pritiski, naj mu obrnejo hrbet. Dylan Farrow je tako na Twitterju neposredno okrcala Timberlaka, ki z Winsletovo igra v Allenovem zadnjem filmu Lunapark, da pač ne more podpirati ženske emancipacije in gibanja "Time's Up", hkrati pa ne obsoditi Allena.

Baldwinove primerjave s Ptico oponaševalko

V času, ko zvezdniki, ki so sicer za obtožbe Farrowove na račun Allena vedeli že vse svoje življenje, eden za drugim stiskajo rep med noge in se posipujejo s pepelom, je edini, ki ostaja kljubovalno neomajan, očitno Alec Baldwin. Igralec, ki je zaigral v treh Allenovih filmih, je namreč sinoči ponovno dvignil prah s svojo zelo jasno in glasno obrambo režiserja. Pri tem je šel celo tako daleč, da je Dylan Farrow označil za lažnivko in jo primerjal z ženskim likom iz kultne klasike Ubiti ptico oponaševalko, ki je temnopoltega moškega lažno obtožila posilstva.

"Eno od najučinkovitejših orožij v arsenalu Dylan Farrow je "čustvena vztrajnost". Kot Mayella v Ubiti ptico oponaševalko je cilj njenih solz/nagovarjanj, da bi vas s sramom pripravila, da verjamete njeni zgodbi. A jaz potrebujem več kot to, preden uničim nekoga, ne glede na njegovo slavo. Potrebujem precej več," je tvitnil Baldwin.

"Reči, da Dylan Farrow govori resnico, je reči, da njen brat Moses laže. Kateri od Miinih otrok je dobil gen za poštenost in kateri ne?," je še tvitnil ob povezavi na omenjeni članek New York Timesa, v katerem se avtor sprašuje, ali bo Allen sploh še lahko delal v tem poslu. "Če vas moja obramba Woodyja Allena žali, je popolnoma preprosto - nehajte mi slediti, obsodite, pojdite dalje."

Dylan obsoja Baldwina

Baldwinu je že odgovorila Dylan Farrow, ki je v izjavi za javnost zapisala, da je "zanimivo, da g. Baldwin ignorira oceno tožilca Franka Maca, ki je pregledal vse dokaze, in izbira le posamezne delčke iz preiskave. A glede na to, da je g. Baldwin samozavestno izbral Mayello Ewell, da bi dokazal svojo poanto, pri čemer so potekale razprave, ali je Mayello posilil njen oče, kaže, da morda Baldwin preprosto ni privrženec podrobnosti."

Baldwin je sicer že v torek zapisal serijo tvitov, v katerih je javno podvomil v Dylanine navedbe. "Woodyja Allena sta preiskovali dve zvezni državi, pa niso vložili nobene obtožnice. Odrekanje njemu in njegovemu delu ima nedvomno nekakšen namen. A meni se zdi krivično in žalostno. Z Allenom sem delal trikrat, kar si štejem za eno največjih časti v svoji karieri," je zapisal.

Še pred tem pa: "Je možno podpirati žrtve pedofilije in spolnih napadov, hkrati pa tudi verjeti, da je Woody Allen nedolžen? Po mojem mnenju je to mogoče. Namen ni tovrstnih obtožb prezreti ali ignorirati. A pri obtoževanju ljudi takih zločinov je treba biti previden. Tudi zaradi žrtev."

