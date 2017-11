Ali bodo Gwyneth spet peli poročni zvonovi?

S Chrisom Martinom sta bila poročena enajst let

28. november 2017 ob 12:15

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška igralka Gwyneth Paltrow je na Instagramu objavila skupno fotografijo nekdanjega moža Chrisa Martina in zdajšnjega partnerja Brada Falchuka, s katero je spodbudila govorice, da sta se s Falchukom zaročila.

Na fotografiji Martin in Falchuk sedita z ramo ob rami, Gwyneth pa je pod njo pripisala "Zgodnje nedeljsko kosilo moderne družine." S tem je namignila na zaroko in popolno sprejetje Falchuka v družino.

Gwyneth in Chris Martin, pevec priljubljene britanske skupine Coldplay, sta se leta 2014 razšla po enajstih letih zakona, v katerem sta se jima rodila sin in hči. "Skupaj smo ob koncu tedna in tudi počitnice preživimo skupaj, saj smo še vedno družina," je za ABC News povedala zvezdnica in dodala, da se z Martinom sicer ne družita po lastni volji, ampak v dobro otrok.

Falchuka, producenta številnih uspešnih ameriških nanizank, je Gwyneth spoznala na snemanju nanizanke Glee leta 2014, razmerje pa sta javno potrdila leta 2015, ko ga je spremljala na premieri njegove nanizanke Scream Queens. Očitno pa je par pripravljen narediti korak naprej.

K. Ši.