Amber Heard in Elon Musk razmerju dajeta še eno priložnost

Skupaj naj bi preživljala ogromno časa

17. januar 2018 ob 14:37

Los Angeles - MMC RTV SLO

Pet mesecev po tem, ko sta se Amber Heard in Elon Musk razšla, sta se po poročanju različnih virov odločila, da si njuno razmerje zasluži še eno priložnost.

Že decembra sta bila skupaj opažena na kosilu v Los Angelesu, potem pa sta v Čilu skupaj pričakala novo leto in s tem sprožila namigovanja, da sta znova par, a so njuni prijatelji takrat novico odločno zanikali, zdaj pa so za Us Weekly potrdili, da so govorice resnične.

"Amber se z Elonom zelo zabava, on pa si želi z njo preživljati ogromno časa," pojasnjuje vir, ki potrjuje, da sta spet skupaj. "Vesela je, da ga ima, ni ji vseeno zanj in meni, da je fascinanten, všeč ji je predvsem njegova inteligenca in to, da ni 'preveč hollywoodski'. Imata pa tudi veliko skupnih interesov."

Par se je sicer po letu dni zveze razšel avgusta lani, glavni razlog za to pa naj bi se skrival v njunih natrpanih urnikih. Zlasti Musk je kot direktor SpaceX-a in Tesle izjemno zaposlen ter težko usklajuje zasebno življenje s poslovnim.

Musk je Heardovo snubil še v času, ko je bila ona poročena z Johnnyjem Deppom. Znanci so pojasnjevali, da je noro zaljubljen v lepo biseksualno igralko, s katero sta leta 2013 tudi skupaj zaigrala v filmu Mačeta ubija. Za Rolling Stone je pozneje pojasnil, da je bil res zaljubljen, zato ga je stvar močno prizadela. "Odkar sva se razšla, čustveno zelo trpim."

Ob tem je dodal, da ne išče ničesar manj kot resno razmerje. "Iščem resnega partnerja ali sorodno dušo. Če nisem zaljubljen in v razmerju z nekom, s komer se vidim v prihodnosti, ne morem biti srečen."

P. B.