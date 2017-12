Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kendrickova je prav na račun svoje garderobe na nedavni predpremieri Prave note 3 v Los Angelesu privabljala številne poglede. Foto: Reuters Sorodne novice Anna Kendrick: Kljub nominaciji za oskarja sem bila brez ficka Dodaj v

Anna Kendrick odločno nad pobude, naj se v filmih oblači bolj izzivalno

Znova se je vživela v lik Bece v filmu Prava nota

20. december 2017 ob 19:44

Los Angeles - MMC RTV SLO

Anna Kendrick je idejo, da se bo še tretjič vživela v lik Bece v filmu Prava nota, pozdravila z velikim odobravanjem, toda razjezila jo je odločitev "ljudi na vrhu", da naj se v novem delu oblači bolj izzivalno.

"Smešno je - kadar smo pri pomerjanju oblačil, prejemamo navodila ljudi z vrha, ki vztrajajo, da bi se morali oblačiti še v ožja in bolj seksi oblačila in obenem kazati več kože," je spregovorila 32-letna igralka za britansko različico revije Harper's Bazaar. "In si mislim: zaradi tega ne hodijo ljudje v kinodvorane. Zagotovo jih ne obiskujejo zaradi naše spolne privlačnosti," je razmišljala na glas Kendrickova.

Dodala je, da je navodila o spremembi garderobe ne ganejo: "Lepo je misliti, da hodijo v kinodvorane ljudje, ki si želijo videti dekleta različnih oblik in velikosti." A vseeno ne velja za nasprotnico razkazovanja svojega telesa na rdečih preprogah. Prav tako je znana po tem, da nima dlake na jeziku. Tako tudi ni skoparila z besedami glede spolnih nadlegovanj in napadov v Hollywoodu.

"Vesela sem, da se to dogaja in da se bo to začelo dogajati tudi v panogah, ki so manj izpostavljene, ne samo v Hollywoodu in v politiki," je dejala Kendrickova.

Na velike zaslone se bo skupaj z drugimi zvezdnicami vrnila 22. decembra. V novem delu bodo lahko oboževalci filma spremljali, kako se je zbor pevk a capella, znanih pod imenom The Bellas, spoprijel z odraslostjo.

Nekaj utrinkov s predpremiere v Los Angelesu si lahko pogledate spodaj.

K. K.