Ariana Grande obljubila, da se vrne v "pogumno mesto" Manchester

Pripravila bo dobrodelni koncert

26. maj 2017 ob 22:10

Manchester - MMC RTV SLO

Ameriška pevka Airana Grande se je po tragediji, ki se je zgodila po njenem koncertu v Manchestru, znova javno oglasila in na Twitterju objavila ganljivo pismo.

Poročali smo, da se je njen koncert na Otoku tragično končal, saj se v areni razstrelil samomorilski napadalec - napad je zahteval 22 smrtnih žrtev, 59 ljudi pa je bilo ranjenih. Med žrtvami je bilo veliko najstniških oboževalcev 23-letne pevke, najmlajša žrtev je osemletna deklica.

Glasbenica, ki jo je med zvezde ponesla vloga v Nickelodeonovi seriji Victorious, je po tragediji na Twitterju zmogla zapisati le: "Zlomljena. Iz dna srca, tako žal mi je. Nimam besed," nato pa je odpovedala naslednje nastope v okviru svoje turneje Dangerous Woman in se zavila v molk.

"Ne bomo pustili, da zmaga sovraštvo"

Tega je zdaj prekinila s pismom na Twitterju, v katerem je obljubila, da se bo "vrnila v pogumno mesto Manchester", kjer bo pripravila dobrodelni koncert, se družila s svojimi oboževalci ter pomagala zbirati sredstva za družine žrtev

"Moji srce, molitve in najglobja obžalovanja so pri žrtvah in njihovih najbližjih. Način, kako ste se soočili z vsem tem, me je navdihnil in naredil bolj ponosno, kot si boste lahko kdaj sploh predstavljali," je med drugim zapisala pevka.

"Takih dogodkov ne bomo mogli nikoli razumeti, saj to ni v naši naravi. Ne bomo vse vdali ali živeli v strahu, ne bomo dovolili, da nas to razdeli in ne bomo pustili, da zmaga sovraštvo," je nadaljevala.

Delila je tudi poziv, naj ljudje darujejo britanskemu Rdečemu križu in zaključila z besedami, da bo žrtve nosila v svojem srcu in mislih do konca življenja.

T. H.