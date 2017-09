Bill Gates: "Žal mi je za kombinacijo tipk Control-Alt-Delete"

21. september 2017 ob 13:34

New York - MMC RTV SLO

Bill Gates, soustanovitelj računalniškega velikana Microsoft, je na vprašanje, ali bi pri delovanju računalnikov tega podjetja kaj spremenil, odgovoril: "Da. To, da za zagon ne bi bilo treba pritisniti kombinacije tipk Control-Alt-Delete."

Na Bloombergovem poslovnem forumu v New Yorku je Gates dejal: "Kombinacija treh tipk za zagon Windowsovih računalnikov je bila res slaba poteza. To bi rad spremenil, saj bi bilo mnogo bolje, da bi bilo treba za zagon pritisniti le eno tipko."

Da ga kombinacija Control-Alt-Delete res "žuli", je dejal že v nekem pogovoru leta 2013, ko je krivdo za to prevalil na podjetje IBM. Takrat je dejal: "Lahko bi imeli samo eno tipko za to funkcijo, a se s tem ni strinjal zaposleni na IBM-u, ki je bil zadolžen za izdelavo tipkovnice. To je bila napaka."

Drugi računalniški velikan, Apple, ima za prijavo v sistem na svojih računalnikih Mac le eno tipko.

Gates je z ženo Melindo na čelu največje svetovne zasebne dobrodelne organizacije, Bill and Melinda Gates Foundation. V New Yorku je predstavil projekt Goalkeepers, ki nadzoruje napredek uresničevanja trajnostnih ciljev, ki so jih določili Združeni narodi. Pri tem projektu sta zakonca Gates združila moči tudi z nekdanjim ameriškim predsednikom Barackom Obamo in kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem.

A. P. J.