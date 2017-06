Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Ulrich je za priznanje, poimenovano red danske zastave, izvedel že 26. maja. Foto: Reuters Leta 1981 je Ulrich s kitaristom in pevcem Jamesom Hetfieldom ustanovil skupino Metallica. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bobnar Metallice Lars Ulrich nov vitez med glasbeniki

Nov vitez med težkometalci

14. junij 2017 ob 16:30

Los Angeles, Köbenhavn - MMC RTV SLO/STA

53-letnega bobnarja Metallice Larsa Ulricha je danski princ Frederik odlikoval s plemiškim nazivom viteza. Ulrich je pred selitvijo v Združene države Amerike namreč 17 let živel na Danskem.

Ulrich je za priznanje, poimenovano red danske zastave, izvedel že 26. maja, a je njegovo viteštvo postalo uradno šele ob podelitvi, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. Preden je Ulrich postal eden izmed svetovno najbolj prepoznavnih bobnarjev, je živel v mestu Gentofte. Svojo ljubezen do glasbe je odkril, ko se je pri devetih letih udeležil koncerta Deep Purple v Köbenhavnu.

Leta 1981 sta s kitaristom in pevcem Jamesom Hetfieldom ustanovila težkometalsko skupino Metallica, ki je v svoji dolgi karieri nanizala številne uspešnice, med drugim Nothing Else Matters in Enter Sandman. Čeprav Ulrich zdaj živi v San Franciscu, ostaja njegova vez z domovino močna.

Po poteh Leeja

Toda Ulrich ni edini težkometalec z nazivom vitez. Družbo mu dela pokojni britanski igralec in glasbenik sir Christopher Lee. Ta je prvič zakorakal v glasbeno industrijo leta 1990, ko je posnel album z broadwajskimi skladbami, med katerimi so bile I Stole the Prince, The Gondoliers in Epiphany. Leta 2010 je izdal album Charlemagne: By the Sword and the Cross, ki je temeljil na prvem rimskem cesarju.

Album je prejel nagrado Spirit of Metal, ki jo podeljuje revija Metal Hammer. Leta 2014 pa je svoj 92. rojstni dan kronal z izdajo težkometalskega izdelka, natančneje malo ploščo (EP).

K. K.