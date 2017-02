Bodoči "mladi očka" Clooney pri 56: Pa kaj, Belmondo je imel otroka pri 70!

Nove življenjske vloge se zelo veseli

21. februar 2017 ob 10:52,

zadnji poseg: 21. februar 2017 ob 10:52

Pariz - MMC RTV SLO

George Clooney je prvič javno spregovoril o nosečnosti žene Amal, ki pričakuje dvojčka: "To bo gotovo prava dogodivščina!"

Na začetku tega meseca je v rumenih vrsticah medijev odjeknila novica, da bosta nekoč zapriseženi hollywoodski samec in njegova žena, ugledna odvetnica za človekove pravice, junija postala starša.

Po Mattu Damonu, ki je razkril, kako vesel je za svojega igralskega kolega in prijatelja, in Clooneyjevi mami Nini, ki ji je v vsem navdušenju "ušel" tudi podatek, da bosta George in Amal dobila enega dečka in eno deklico, je zdaj vest prvič uradno potrdil še bodoči očka.

Med intervjujem v francoski oddaji Filmska srečanja, ki jo vodi novinar Laurent Weil, je Clooney - v nedeljo je v Parizu dobil častnega cezarja, francoski ekvivalent oskarja - o prihajajoči vlogi očeta z nasmeškom povedal: "Res sva srečna in zelo se veseliva. To bo gotovo prava dogodivščina. Pričakujeva ju z odprtimi rokami."

(Dobrohotne) zbadljivke prijateljev

Opisal je tudi, kako so se njegovi prijatelji odzvali, ko jim je povedal novico, v šali je potarnal, da mu niso ravno izkazali podpore: "Postalo je zelo tiho. Nato pa so začeli oponašati dojenčkov jok in celotno omizje je prasnilo v smeh."

Seveda je bilo veliko tudi šal na račun njegove starosti, saj ima pri 55 med prijatelji več kot mladih očkov takšnih, katerih potomci so odrasli in že študirajo. Clooney pravi, da mu je zato vzor francoska filmska legenda Jean-Paul Belmondo, ki je zadnjega otroka dobil pri zrelih 70. "Tako se počutim malo bolje glede tega, da bom imel do prihoda dvojčkov že 56 let," je igralec, ki ima rojstni dan na začetku maja, dodal v svojem hudomušnem slogu.

A. K.