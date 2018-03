Brez novega hollywoodskega parčka: Angelina osredotočena na družino

Igralka ves svoj čas posveča družini

27. marec 2018 ob 18:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kmalu za tem, ko so se ameriški mediji razpisali, da je 42-letna hollywoodska zvezdnica Angelina Jolie našla srečo v objemu agenta za nepremičnine, je igralka vpoklicala svojo obrambo, ki je zanikala govorice.

O novem izbrancu, ki naj bi se veliko zadrževal v družbi Joliejeve in njenih šestih otrok v Los Angelesu, so se najprej razpisali na spletni strani Entertainment Tonight. Toda nov vir je za revijo People dejal, da igralka sploh še ni pomislila na svoje ljubezensko življenje po ločitvi od Brada Pitta. "Vsekakor se ne sestaja z nikomer in se tudi ne bo," je dejal vir.

Joliejeva na prvo mesto postavlja svoje otroke. "Osredotoča se samo na svoje otroke in se trudi, da preživi čim več časa z njimi. Zmenki je sploh ne zanimajo," je še dodal vir. 42-letna Joliejeva se je s 54-letnim Pittom razšla septembra 2016. Delita pa si skrbništvo nad 16-letnim Maddoxom, 14-letnim Paxom, 12-letno Zaharo, 11-letno Shiloh ter devetletnima dvojčkoma Vivienne in Knoxom.

Od februarja naprej nekdanji par ureja določbe v zvezi z ločitvijo. Sodišče je pred kratkim pritrdilo njuni prošnji, da se podaljša staž začasnemu sodniku, zato da bo v javnost prišlo čim manj podrobnosti v zvezi z ločitvijo. In čeprav se ta vleče že nekaj mesecev, se oba trudita, da čim več časa preživita v družbi svojih otrok.

K. K.