Cameron Diaz: "Upokojena sem"

V filmu nazadnje nastopila pred štirimi leti

30. marec 2018 ob 16:24

Los Angeles - MMC RTV SLO

Govorice, da se Cameron Diaz poslavlja od igralske kariere, so vendarle resnične. O svojem statusu je spregovorila Cameron sama.

Pred nekaj tedni so zakrožile govorice o tem, da naj bi ameriška zvezdnica Cameron Diaz svojo igralsko kariero obesila na klin. Sprožila jih je njena prijateljica in igralska kolegica Selma Blair, ki pa je kmalu po tem na Twitterju pojasnjevala, da se je zgolj šalila.

Zdaj, ko je o svojem statusu spregovorila tudi Cameron, pa se zdi, da je Selma Blair vendarle govorila resnico. Selma in Cameron sta skupaj s Christino Applegate – vse tri so nastopile v komediji To sladko bitje (The Sweetest thing) – podali intervju za ameriški spletni portal Entertainment Weekly. Ko je beseda nanesla na to, da bi se lahko več srečevale, je Cameron Diaz dejala: "Verjetno bi se morale, sem za. Dobesedno ne počnem ničesar."

Christina ji je odgovorila: "Tudi jaz ne počnem ničesar! Sem na pol upokojena in že leta nisem zares delala. Sem mama, to počnem." Njene besede so nato spodbudile Cameron, da je razčistila tudi svoj trenutni status. Na razočaranje svojih oboževalcev je izjavila: "Tudi jaz sem na pol upokojena, v bistvu sem upokojena in bi se z veseljem videvala z vama."

Od manekenke do hollywoodske zvezdnice

Če se bo Cameron še kdaj pojavila na velikih platnih, z gotovostjo ne moremo trditi, a več kot očitno je, da plavolaska o novih filmskih vlogah trenutno ne razmišlja in je zadovoljna s svojim "upokojenskim" življenjem.

45-letnica je kariero začela kot manekenka, širši javnosti pa se je predstavila v filmu Maska (The Mask), v katerem je zaigrala ob Jimu Carreyju. Kmalu po tem se je uveljavila kot ena najbolj priljubljenih ameriških igralk in nastopila v komedijah, kot sta Nori na Mary (There's Something About Mary) in Čarlijevi angelčki (Charlie's Angels). Nazadnje se je na velikih platnih pojavila pred štirimi leti, ko je nastopila v zadnji različici filma Annie.

V spodnji fotogaleriji si lahko ogledate, kako se je igralka spreminjala skozi svojo kariero.

M. Z.