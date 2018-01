Catherine Deneuve na čelu stoterice, ki obsoja "lov na čarovnice" na moške

Kritično pismo objavljeno v Le Mondu

10. januar 2018 ob 08:56

Pariz - MMC RTV SLO

Skoraj sto francoskih igralk, pisateljic in akademičark na čelu z zvezdnico Catherine Deneuve je objavilo odprto pismo, v katerem obsojajo plaz obtožb, ki se je na moške vsul po Harveyju Weinsteinu.

Podpisnice pravijo, da so obtožbe spolnega nadlegovanja in posilstev proti Weinsteinu proti moškim ustvarile "totalitaristično" vzdušje in sprožile "lov na čarovnice", ki preti spolni svobodi.

"Posilstvo je zločin, a skušati zapeljati nekoga, tudi vztrajno ali pa nerodno, ni - kot tudi ni mačistični napad, če se moški obnaša džentelmansko," pišejo v pismu, objavljenem v časniku Le Monde. "Moški so kaznovani po hitrem postopku, izgubljajo službe, pa je vse, kar so zagrešili, da so se dotaknili kolena neke ženske, skušali ukrasti poljub, govorili o intimnih zadevah med službeno večerjo ali pa pošiljali spolno nabita sporočila nezainteresiranim ženskam."

Med podpisnicami je 74-letna Deneuvova, francoska filmska ikona, daleč najbolj znano ime, pridružuje pa se ji tudi pisateljica Catherine Millet, najbolj znana po erotični knjigi spominov z naslovom Spolno življenje Catherine M., v kateri je Milletova nadrobno opisala svojo spolno zgodovino, od masturbacije v otroštvu do odrasle fascinacije z orgijami.

Med ostalimi najdemo še pisateljico in psihologinjo Sarah Chiche, igralko in pisateljico Catherine Robbe-Grillet, pisateljico Peggy Sastre in novinarko Abnousse Shalmani.

Od emancipacije do izobčenja

Ženske v pismu kritizirajo gibanje #MeToo, ki se je razmahnilo predvsem v Hollywoodu, v Franciji pa pod oznako #BalanceTonPorc ("Izdajte svojega prasca"), češ da je sprožilo "puritanski val".

"Kar se je začelo z emancipacijo žensk, z osvoboditvijo njihovih spon, da lahko spregovorimo, se je danes sprevrglo v popolno nasprotje - ustrahujemo ljudi v "korektno" govorico, sesuvamo tiste, ki ne ustrezajo našim merilom, tiste ženske, ki pa se ne želijo podrediti novi realnosti, so smatrane za sokrive in izdajalke," se bere pismo.

"Namesto, da bi pomagalo ženskam, ta blaznost pošiljanja (moških šovinističnih) "prašičev" v klavnico dejansko pomaga sovražnikom spolne svobode - verskim skrajnežem, nazadnjakom najslabše vrste in tistim, ki se jim v imenu koncepta dobrote in viktorijanske morale zdi, da so ženske otroci z odraslimi obrazi, ki si želijo biti zaščitene."

Ni treba poudarjati, da pismo ni bilo pri vseh bralkah najbolje sprejeto, obenj pa se je obregnila tudi italijanska igralka Asia Argento, ena tistih, ki so obtožile Weinsteina spolnega napada. "Deneuvova in druge ženske kažejo, kako jih je njihova ponotranjena mizoginija lobotomizirala do točke brez vrnitve," je tvitnila Argentova, ki je Weinsteina obtožila, da jo je pred leti v hotelski sobi na Azurni obali oralno posilil.

Brez padlih zvezd v Franciji

Za razliko od ameriške različice gibanja proti spolnem nadlegovanju francoski #BalanceTonPorc dejansko ni strmoglavil nikogar znotraj francoske filmske industrije ali ga očrnil.

Čeprav je Deneuvova skozi vso svojo kariero velja za močno in neodvisno žensko, je v intervjuju za revijo Tech­ni­kart priznala, da nikdar ni bila ravno feministična aktivistka, predvsem zaradi pomanjkanja časa in ker ni želela pripadati kaki določeni skupini. Je pa podpisala Manifest 343 kurb, deklaracijo, ki jo je podpisalo 343 ljudi v podporo reproduktivnim pravicam, ter priznala, da je imela splav, ko so bili splavi v Franciji še nezakoniti.

K. S.