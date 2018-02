Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Igralci svoje starosti ne smejo prikriti. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Svojo zvezdo pri 76 letih končno dobil tudi Nick Nolte Dodaj v

Cenzura podatkov o starosti zvezdnikov na IMDb? Nič več!

Zvezdniki so do zdaj svojo starost lahko prikrivali

22. februar 2018 ob 11:48

Če so lahko igralci še do nedavnega prepovedali objavo svoje starosti na spletni bazi podatkov IMDb, tega zdaj ne morejo več storiti. Zakaj? Zakon, ki je to dovoljeval, je na kalifornijskem sodišču obveljal za protiustavnega.

Zakon naj bi nastal z namenom zmanjšanja "starostne diskriminacije" v filmski industriji. Dovoljeval je možnost, da igralci objavo svoje starosti prepovedo.

Zvezna država Kalifornija, ki slovi po svojem zvezdniškem središču Hollywood, se je z vprašanjem problematičnosti zakona začela ukvarjati že leta 2016.

Spletna podatkovna baza IMDb, ki vsebuje podatke o filmih, televizijskih programih in ustvarjalcih teh vsebin, ga je namreč ostro obsodila. Po dveh letih sodnega boja je sodnik Vince Chhabria razsodil proti zakonu. Še več – označil ga je za protiustavnega.

Chhabria trdi, da zakon ne rešuje problematike, na katero se sklicuje. "Če že želimo omejiti svobodo govora, potem moramo za to imeti vsaj prave razloge. Najprej je treba razjasniti to, kakšne težave želi taka omejitev rešiti," je Chhabria še povedal za ameriške medije.

K. Ši.