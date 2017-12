Charlie Sheen zaradi trditev o posilstvu 13-letnega zvezdnika toži tabloid

Obtožbe je označil za nagnusne

10. december 2017 ob 20:43

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriški igralec Charlie Sheen se je zaradi obtožb o pedofiliji in spolnem napadu na najstniškegega zvezdnika Coreyja Haima spustil v sodno bitko s tabloidom National Enquirer.

Med valom obtožb o spolnih napadih, ki so v zadnjih tednih preplavili Hollywood, se je na udaru znašel tudi nekoč eden najbolje plačanih televizijskih zvezdnikov.

Pred mesecem dni je razvpit ameriški tabloid National Enquirer objavil zgodbo, ki se je po njihovih navedbah zanašala na pričevanje Haimovega dobrega prijatelja Dominicka Brascie.

Zapisali so, da je ta izjavil, je Sheen pred več kot 30 leti spolno zlorabil takrat 13-letnega najstniškega zvezdnika Coreyja Haima. Sheen, ki je imel takrat 19 let, naj bi dečka spodbudil h kajenju trave, nato pa sta analno spolno občevala.

Haim se je na platnih v vidnejši vlogi prvič pojavil v filmu Lucas (1986) prav s Sheenom in Winono Ryder, kmalu je sledila njegova največja uspešnica, "vampirski" film Izgubljeni fantje, v katerem so igrali še Kiefer Sutherland, Jason Patric in Corey Feldman, nato pa še License to Drive, prav tako s Feldmanom.

Leta 2010 je umrl zaradi prevelikega odmerka zdravil, star je bil 38 let. In prav Sheenov spolni napad naj bi mladeniča, ki se je vse življenje boril z odvisnostjo, pognal v prezgodnji grob.

Osebno maščevanje urednika?

52-letni Sheen je vse obtožbe ostro zanikal že po izidu članka, zdaj pa se je odločil, da bo tabloid in krovno družbo American Media tudi sodno preganjal in je na sodišče v Los Angelesu vložil tožbo zaradi klevetanja.

Tožba je prav tako naslovljen na Brascia kot tudi na urednika Dylana Howarda, ki mu Sheen očita, da je zgodbo spisal iz osebnega maščevanja, ker pred časom ni mogel ekskluzivno prvi objaviti novice, da je igralec HIV-pozitiven.

V sodnih dokumentih vse očitke še enkrat ostro zavrnil in jih označil za "nagnusne", tudi v luči tega, da ima sam pet otrok, ki so trenutno stari prav toliko, kot je bil takrat Haim.

T. H.