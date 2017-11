Cristiano Ronaldo še četrtič postal oče: rodila se je Alana Martina

Mama in hčerka se počutita dobro

13. november 2017 ob 09:58

Madrid - MMC RTV SLO

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je še četrtič postal oče - njegovo dekle Georgina Rodriguez je namreč v nedeljo rodilo hčerko, ki sta jo poimenovala Alana Martina.

"Alana Martina se je rodila," je nogometaš zapisal na Twitterju in Instagramu ob fotografiji iz porodne sobe in dodal: "Tako Geo kot Alana se dobro počutita. Vsi smo presrečni." Na fotografiji je poleg nasmejanih staršev Georgine in Cristiana videti tudi obrise novorojenke in vesel obrazek Ronaldovega sedemletnega prvorojenca Cristiana Ronalda mlajšega.

22-letna španska manekenka je v porodnišnico v Madridu prispela v nedeljo, približno devet dni pred napovedanim datumom poroda, poročanje španskih medijev povzemajo britanski in dodajajo, da je deklica na svet prijokala le malo po prihodu.

Kot je znano, je Alana Martina (ime sta presrečna starša javnosti sporočila že pred rojstvom) Ronaldov četrti otrok - poleg sedemletnika ima 32-letni športnik še trimesečna dvojčka, Evo Mario in Mattea, ki ju je rodila nadomestna mati.

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! pic.twitter.com/nMT4rYc32U — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 12, 2017

T. K. B.