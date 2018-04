Culkin: "Star sem 37 let in prizorov iz filma Sam doma ne želim znova igrati"

Še posebej težko je v času božiča

23. april 2018 ob 21:07

Hollywood - MMC RTV SLO

Ameriški igralec Macaulay Culkin, ki je zaslovel z vlogo Kevina McCallistterja v franšizi Sam doma, je priznal, da je biti zvezda še posebej veliko prekletstvo v času božiča, ko si zaradi prepoznavnosti ne upa zapustiti svojega doma.

Igralec je poudaril, da se v času božiča raje ne giblje zunaj svoje posesti. Culkin je vrhunec slave dosegel kot desetletnik na začetku 90. let s filmom Sam doma in njegovim nadaljevanjem Sam doma 2. Ker je filmsko dogajanje postavljeno v predbožični čas, ga oboževalci v tem času leta na ulici neprestano nadlegujejo. "Božič je, na žalost, "moj čas". Takrat mi je žal, da sem tako zelo podoben sam sebi," je še povedal v priljubljeni ameriški pogovorni oddaji The Ellen Show.

37-letnega zvezdnika oboževalci namreč še vedno prosijo, naj zaigra kakšen prizor iz filma. "Tega ne želim storiti," je še povedal in poudaril, da je odrasel človek, ter da je od izida filma minilo že veliko let, poročajo ameriški mediji.

V oddaji je spregovoril tudi o svojem "oddihu" od Hollywooda. Macaulay je nekaj let namreč živel v Franciji, kjer je bil hvaležen predvsem za mir, ki so mu ga Francozi naklanjali. "Tudi tam me prepoznajo, ampak jih ne briga. Kje so bili taki ljudje vse moje življenje?"

Dodal je, da je bil "željan živeti normalno življenje". "Dovolj sem imel nenehne odsotnosti od doma. Želel sem se družiti z ljudmi svojih let, zato je bilo začasno slovo od igranja najboljša stvar, ki sem jo lahko naredil," je še pojasnil.

Zaslovel je (pre)hitro

Culkina, ki je filmsko kariero začel že pri rosnih petih letih, je film Sam doma izstrelil med zvezde, zatem je nastopil še v uspešnici Moja punca, pa spotu Black or White Michaela Jacksona, s katerim je stkal prijateljstvo, in filmu Ri¢hie Ri¢h, nato pa se je leta 1994 popolnoma umaknil iz igralskega sveta.

Danes živi razpet med New Yorkom in Parizom, kjer slika in piše. Znova se je podal v igralske vode, med drugim bo zaigral v filmu Changeland s Sethom Greenom. A hkrati iz njegovih besed ni bilo mogoče razbrati, da se bo znova resneje predal igralski karieri: "Nase gledam, kot da sem upokojenec. Vse, kar počnem, se mi zdi, da je bolj kot ne konjiček."

K. Ši.