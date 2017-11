David Cassidy hospitaliziran zaradi odpovedi organov

Zvezdnik serije The Partridge Family

19. november 2017 ob 13:18

67-letni glasbenik in igralec David Cassidy je bil hospitaliziran zaradi odpovedi več organov, a naj bi bil po poročanju tujih medijev že pri zavesti.

Njegov predstavnik za odnose z javnostmi je potrdil, da je bil v sredo sprejet v bolnišnico v Fort Lauderdalu po tem, ko je čutil močne bolečine. BBC piše, da naj bi šlo za odpoved ledvic, potrebuje pa tudi presaditev jeter.

Sprva je bil v umetni komi, zdaj pa je, obkrožen z družino, že pri zavesti.

Glasbenik je sicer letos že potrdil, da je zbolel za demenco. Iz tega razloga je tudi nehal koncertirati in se je raje osredotočil na uživanje življenja. TMZ poroča, da naj bi se zadnja dva meseca njegovo zdravstveno stanje precej poslabšalo.

Cassidy je najbolj znan po vlogi Keitha Partridga v seriji The Partridge Family, ki je na malih zaslonih kraljevala v 70. letih prejšnjega stoletja, šlo pa je za komedijo o materi s petimi otroki, ki so ustanovili rock bend. Televizijska serija je poskrbela tudi za kar nekaj glasbenih uspešnic, med drugim za skladbo z imenom I Think I Love You.

