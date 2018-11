Valentino Rossi se še ne namerava upokojiti. Foto: Reuters Dodaj v

"Doktor" Rossi misli resno - v Španiji predstavil srčno izbranko

Sezono 2018 je končal na tretjem mestu

21. november 2018 ob 18:45

Rim - MMC RTV SLO

Italijanski motociklistični zvezdnik Valentino Rossi je bil od vedno magnet za lepa dekleta, svojo novo srčno izbranko pa je predstavil na podelitvi motociklističnih nagrad v Španiji.

39-letni Rossi in 25-letna manekenka sta se z roko v roko sprehodila po rdeči preprogi galanagrad FIM, kjer so se motociklisti poslovili od sezone 2018 in kjer so nagradili najboljše. V Valencii je potekal finale sezone.

To je prvi skupni izhod v javnosti za Valentina in Francesco, pa čeprav sta romantično povezana vsaj eno leto, pišejo italijanski mediji. Spoznala sta se prek skupnih prijateljev, avgusta pa sta svojo ljubezen premierno pokazala svojim številnim sledilcem na Instagramu – Rossiju sledi več kot šest milijonov ljudi –, ko sta na družbeno omrežje poslala razglednico s skupnega dopusta.

To naj bi bila po pisanju italijanskega Vanity Faira prva resna zveza za Rossija po Lindi Morselli - ki je danes izbranka voznika formule 1, Fernanda Alonsa -, prav Morsellijeva pa je bila do zdaj edina od Rossijevih deklet, ki so mu delale družbo na kakšnem dogodku.

Rossi, ki je sezono 2018 končal na tretjem mestu za Špancem Marcom Marquezom in rojakom Andreo Doviziosom, je na galadogodku povedal, da bo še naprej tekmoval: "Resnica je, da rad dirkam, in všeč mi je takšno življenje."

View this post on Instagram Elegantissimi al Fim gala con la Franci @francescasofianovello A post shared by valeyellow46 (@valeyellow46) on Nov 19, 2018 at 11:39am PST

View this post on Instagram Fresh Polas by @fabiobozzetti @majormodelsmilan A post shared by Francesca Sofia Novello (@francescasofianovello) on Nov 21, 2018 at 3:20am PST

D. S.