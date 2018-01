Donatella: "Serija o Gianniju temelji na nepravilnostih"

Družina zgodbe o Gianniju ni avtorizirala

10. januar 2018 ob 21:35

Milano - MMC RTV SLO, Reuters

Premiera težko pričakovane televizijske serije o umoru italijanskega modnega oblikovalca Giannija Versaceja bo prihodnji teden, njegova sestra Donatella pa je razkrila, da si je ne bo ogledala.

Donatella Versace, ki je po bratovi smrti nasledila modni imperij, je za italijanski časopis La Repubblica pojasnila, da si serije ne bo ogledala, saj tako knjiga kot njena televizijska adaptacija temeljita na govoricah in protislovjih. "Serije si še nisem ogledala in si je tudi ne bom, saj tudi po vsem tem času še vedno boli, da Giannija predstavijo tako zelo neresnično."

V sklopu televizijske serije z naslovom The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (Umor Giannija Versaceja: Ameriška kriminalka) bo izšlo deset epizod, vlogo v seriji pa si je izborilo tudi kar nekaj hollywoodskih zvezdnikov - Edgar Ramirez bo upodobil Giannija, Penelope Cruz njegovo sestro, Ricky Martin pa Giannijevega partnerja.

Televizijska serija je nastala pod okriljem produkcijske hiše 21st Century Fox, temelji pa na knjigi Maureen Orth iz leta 1999 z naslovom Vulgar Favours. "Žalosti nas, da so producenti izmed vseh mogočih načinov, na katere bi lahko predstavili Giannijevo življenje, izbrali ravno neresnično in popačeno različico iz knjige Maureen Orth," še poudarja družina in dodaja, da avtorica za informacije nikoli ni vprašala njih, zato nikakor ni imela potrebnega znanja za predstavitev njegove zgodbe - vključno z namigovanji o Giannijevem zdravstvenem stanju. Donatella je v intervjuju poudarila, da je ena izmed napak v knjigi tudi to, da naj bi bil Gianni v času umora šibkega zdravja, ker naj bi imel aids.

Tako se družina od celotne serije distancira in poudarja, da je nikoli niso avtorizirali in vanjo niso bili vpleteni. Producent je svojemu izdelku že stopil v bran in dejal, da so v njem družino obravnavali s spoštovanjem.

P. B.