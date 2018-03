Drew Barrymore je Gyllenhalla razglasila za svojega najmanj talentiranega soigralca

Priljubljeno ameriško igralko Drew Barrymore so postavili pred nenavadno nalogo. Oceniti je morala, kateri izmed njenih soigralcev je najbolj in kateri najmanj igralsko nadarjen. Na neslavnem dnu lestvice se je znašel Jake Gyllenhaal.

V televizijski pogovorni oddaji je prepoznavni voditelj James Corden Drew Barrymore zastavil nalogo, v kateri je morala igralce, s katerimi je delala v preteklosti, razvrstiti glede na njihov talent za opravljanje igralskega poklica.

Če Drew na vprašanje ne bi želela odgovoriti, bi morala pojesti poln krožnik odpadnega puranjega mesa. Voditelj Corden je sicer predvideval, da igralka na vprašanje ne bo želela odgovoriti, saj se zagotovo ne želi zameriti kateremu izmed igralskih kolegov. Vendar Drew ni razmišljala dolgo. "Vseeno mi je, če me zasovraži," je dejala in pojasnila, da raje tvega dober odnos z enim izmed kolegov kot slabost.

Tretje mesto je preostalo Gyllenhaalu

Odločitev pa zagotovo ni bila lahka. Izbirati je morala med tremi velikimi filmskimi zvezdami. Najvišje je uvrstila Adama Sandlerja, s katerim je leta 1998 zaigrala v filmu Poročni pevec in leta 2004 v filmu 50 prvih poljubov. Na drugo mesto je postavila Hugha Granta, s katerim je leta 2007 zaigrala v filmu Glasba in besedilo.

Tretje mesto je tako preostalo Gyllenhaalu, s katerim je leta 2001 zaigrala v filmu Donnie Darko, ki je ameriški psihološki triler, prepoznaven predvsem po tem, da so ga posneli v zgolj osemindvajsetih dneh. Z njim so ustvarjalci zaslužili izjemno malo denarja, vendar je od filmskih kritikov prejel številne pozitivne ocene. Razglasili so ga tudi za kultni film, ki privablja manjšo, a zavzeto skupino oboževalcev.

Želela se mu je oddolžiti

Drew se je Gyllenhaalu poskusila oddolžiti. Na rdeči preprogi pred premiero komično-grozljive serije Santa Clarita Diet je namreč nosila plakat, na katerem je pisalo: "Rada imam Jaka Gyllenhaala."

