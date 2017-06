Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mary J. Blige je najbolj znana po uspešnicah, kot so Family Affair, No More Drama, Just Fine in Be Without You. Foto: Reuters 46-letnica je svoj prvi album What's the 411? izdala leta 1992. Do danes je izdala 13 studijskih albumov. Foto: Reuters Mary J. Blige se je s takratnim menedžerjem Martinom Isaacsom poročila leta 2003. Julija 2016 je pevka vložila ločitvene papirje in kot razlog navedla napremostljive razlike. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Družinska in finančna drama Mary J. Blige

Pevka se utaplja v dolgovih

10. junij 2017 ob 19:24

Los Angeles - MMC RTV SLO

Kraljica hiphop soula Mary J. Blige je po ločitvi od Martina Isaacsa dosegla manjšo zmago. Sodišče je odločilo, da bo morala nekdanjemu možu vsak mesec plačevati zgolj 26.790 namesto zahtevanih 115.510 evrov.

Sodišče je po poročanju rumenega tabloida TMZ presodilo, da je znesek, ki ga bo po novem prejemal Martin dovolj velik, da bo lahko ohranjal življenjski standard, kot ga je užival v času zakonskega življenja. Hkrati pa so dodali, da je bil zahtevan znesek nerazumski. "Nisem dolžna preživljati njegovih staršev in otrok, ki jih ima iz prejšnjih razmerij," je za TMZ dejala Bligeova.

Poleg preživnine pa bo morala Bligeova plačati tudi odvetniške storitve za nekdanjega moža, kar bo zneslo okoli 200.900 evrov. Toda najbolj izstopajoča ugotovitev sodišča je, da sta Bligeova in Martin v času zakona živela nad svojimi zmožnostmi. In pevka še vedno dolguje milijone evrov davčni upravi. Pevkine finančne težave so se začele leta 2012, ko so tožili njeno dobrodelno ustanovo, ker je domnevno zanemarjala poplačilo dolga v višini 223.300 evrov.

Takrat se je Bligeova zgovarjala, da ni imela "pravih ljudi na pravih položajih, ki bi storili pravo stvar". Toda kmalu za tem je sledila nova tožba, ker domnevno ni vrnila dveh bančnih posojil - enega v višini 1,9 milijonov in drugega v višini 446.600 evrov.

V začetku leta 2013 se je z njenimi dolgovi začela ukvarjati država, ki je od nje zahtevala, da vrne 805.483 evrov, ki so bili posledica neplačevanja davkov. Takrat so na davčnem uradu trdili, da pevka ni plačevala svojih davkov med leti 2009 in 2011. A dolg z grammyjem nagrajene pevke se je še zvišal na dobre tri milijone evrov.

Po poročanju TMZ-ja je Bligeova odplačala za dobrih 800.000 evrov dolgov, toda še vedno je dolgovala državi več kot tri milijone. Leta 2015 je pevka javno spregovorila o svojih finančnih težavah in za NBC News dejala: "Katastrofa. Veliko dolgov se je nabralo, ker sem posvečala premalo pozornosti. Veliko pa tudi zato, ker sem zaupala napačnim ljudem. To me je zdramilo. Rekla sem si, da ne potrebujem vseh teh ljudi okoli sebe in da bom poskrbela, da bodo hitro tekli, ko se bo zgodilo nekaj hudega - kot se je."

Skok čez plot in ločitev

Pevkino življenje je lani otežil še Isaacs - hkrati njen nekdanji menedžer -, ki se je zapletel z Bligeovo 28-letno pevko Starshell, ki jo je pevka vzela pod svoje okrilje. Potem ko je podpisala z njeno založbo Matriarch Entertainment, se je Bligeova večkrat pojavila z njo na javnih dogodkih in rdečih preprogah.

K. K.