Eddie Murphy ima s petimi ženskami že deset otrok

Najstarejša otroka sta stara 29 let

4. december 2018 ob 09:30

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriški igralec in komik Eddie Murphy je pri 57 letih z zaročenko Paige Butcher dobil drugega skupnega otroka, ki pa je za zvezdnika že kar deseti.

Najnovejši pridobitev klana Murphy je deček Max Charles Murphy, ki se je rodil 30. novembra. "Tako mama kot dojenček se dobro počutita," je sporočil Eddiejev predstavnik in dodal, da je bil deček ob rojstvu težek tri kilograme in dolg 48 centimetrov. Z dečkovim srednjim imenom Charles sta se starša poklonika Eddiejevemu bratu Charlesu, ki je po boju z levkemijo umrl lani.

Eddie in Paige imata tudi dveletno hčerko Izzy, ki je bila rojena maja leta 2016, od septembra pa sta tudi zaročena.

Murphy ima sicer že celo četico otrok. V zakonu z nekdanjo ženo Nicole Mitchell Murphy se jima je rodilo pet otrok, ki so danes že odrasli oziroma najstniki. To so 29-letna Bria, 26-letni Miles, 24-letni Shayne, 18-letna Zola in 16-letna Bella. 29-letnega sina Erica ima iz razmerja s Paulette McNeely, leto dni mlajšega sina Christiana s Tamaro Hood ter še enajstletno hčer Angel s članico glasbene zasedbe Spice Girls, Mel B.

A. P. J.