Elisabeth Görgl ‒ od smučarke do poppevke

Glasbeno udejstvovanje nekdanje smučarke

21. avgust 2018 ob 09:54

Dunaj - MMC RTV SLO

Že upokojena avstrijska alpska smučarka Elisabeth Görgl se je z belih strmin preselila v snemalni studio ‒ 37-letnica zdaj promovira svoj novi album, Bleib kurz stehn (Obstani za trenutek).

Görglova, ki se je od bele karavane poslovila lani, je v svoji dolgi karieri nastopila na 378 tekmah za svetovni pokal, bila na stopničkah v vseh disciplinah, zmagala pa sedemkrat.

Ima tudi dve olimpijski medalji ‒ v Vancouvru leta 2010 je bila bronasta tako v smuku kot v veleslalomu.

Njeno glasbeno udejstvovanje ni nekaj novega ‒ leta 2011 je na otvoritveni slovesnosti svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v Garmisch-Partenkirchnu odpela uradno pesem "You're the Hero".

Nato pa je na istem prvenstvu osvojila zlato medaljo v smuku in v superveleslalomu.

Potem ko je Avstrijka junija lani sporočila, da se od smučanja poslavlja, je javnosti predstavila svojo pesem "It's Up to You", zdaj pa je izdala še singel "Bleib kurz stehn", poroča skiweltcup.tv.

Pesem govori o gibanju, spremembah in veselju do življenja, saj, kot pravi, se lahko s krajšim premorom in odmorom vse spet začne.

Pomoč spremljevalca

Kot pri njenemu prvencu Görglovi pri glasbenem delu in produkciji tudi tokrat pomaga njen življenjski sopotnik, glasbenik in eden boljših avstrijskih kitaristov, Chris Harras.

"Lizzi" sicer še zdaleč ni bila edina v beli karavani, ki je svojim kolegom in kolegicam večere popestrila z glasbo – Ivica Kostelić je rad poprijel za kitaro, Jure Košir je rapal, Tina Maze je bila v popovskih vodah (ob tem obvlada tudi klavir), Američanka Laurenne Ross je dovršena glasbenica, ki igra vrsto instrumentov, Mikaela Shiffrin pa je šolana pianistka.

