En, dva, tri, štiri! Wayne Rooney dobil četrtega sina.

Buren zakon s srednješolsko ljubeznijo

15. februar 2018 ob 08:22

London - MMC RTV SLO

Angleški nogometni zvezdnik Wayne Rooney in njegova žena Coleen sta dobila četrtega otroka, vnovič fantka. Sinovi Kai, Klay in Kit so dobili družbo novorojenčka, ki sta ga zakonca poimenovala Cass Mac.

Coleen in Wayne, ki je po dolgih letih igranja za Manchester United odšel v Everton, sta par že od srednje šole. Poročila sta se leta 2008, njuna zveza pa je imela že veliko preizkušenj, saj je bil nogometaš večkrat nezvest. Zadnjič se je v tovrstni škandal zapletel septembra lani, ko je bila Coleen z otroki na počitnicah, njega pa so policisti ujeli vinjenega za volanom v družbi do takrat neznane mladenke Laure Simpson.

31-letna Coleen je takrat snela poročni prstan in govorilo se je že, da je njunega zakona dokončno konec, a sta se kot že tolikokrat prej pobotala. "Verjetno veliko ljudi meni, da sem neumna, ker vztrajam v zakonu. Nisem neumna, mislim s svojo glavo in pripravljena sem se boriti za zakon," je takrat dejala Coleen. Wayne pa se je posul s pepelom in priznal: "Da, storil sem napako. Imam otroke in ni lepo, da vidijo vse, kar se dogaja. Potrudila se bova zaradi njih."

Zdaj se je družina Rooney še razširila. Coleen je zjutraj tvitnila: "Presrečna sva, da sva dobila fantka. Cass Mac Rooney je ob rojstvu tehtal 3,9 kilograma. Čudovit je."

Par že ima tri sinove - osemletnega Kaija, štiriletnega Klaya in Kita, ki je drugo svečko upihnil januarja letos.

Zakonca na podeželju v Cheshiru sicer gradita ogromno vilo, vredno več kot 22 milijonov evrov, ki bo imela kinodvorano, bazen in telovadnico ter garažo za šest vozil. Na posestvu bodo tudi staje za 14 konjev in nogometno igrišče.

Christmas 2017!!! A post shared by Coleen Rooney (@coleen_rooney) on Dec 25, 2017 at 7:33am PST

A. P. J.