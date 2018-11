Eva Longoria, režiserka: računovodkinje proti goljufivim kolegom

Nova različica klasike Od devetih do petih

18. november 2018 ob 13:56

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Eva Longoria manj kot pol leta po rojstvu sina Santiaga ni več na porodniškem dopustu: prvič bo sedla v režiserski stolček in se podpisala pod svoj prvi celovečerec.

43-letna Teksašanka mehiških korenin, ki je zaslovela po vlogi v seriji Razočarane gospodinje, pred tem pa je bila del igralske zasedbe žajfnice Mladi in nemirni, bo prevzela režijo komedije 24-7, v kateri bo tudi zaigrala, poleg tega bo koproducentka, je poročala filmska revija Hollywood Reporter. V filmu pod okriljem Universal Pictures bo zaigrala tudi Kerry Washington.

Scenarij je napisala Sarah Rothschild. Zgodba filma pripoveduje o skupini računovodkinj, ki združijo moči proti svojim moškim kolegom, da bi razkrile goljufijo. Kot še piše Hollywood Reporter, bo film spominjal na klasiko Od devetih do petih iz leta 1980, v kateri so zaigrale Jane Fonda, Lily Tomlin in Dolly Parton.

Longoria je, kot omenjeno v uvodu, pred kratkim prvič postala mama: v zakonu z mehiškim poslovnežem Josejem Bastonom, nekdanjim direktorjem Televise, največjega medijskega podjetja v Latinski Ameriki, s katerim sta se poročila maja 2016, se jima je junija letos rodil sin Santiago.

Baston je njen tretji mož, pred tem je bila Longoria poročena s francoskim košarkarskim zvezdnikom Tonyjem Parkerjem, še prej pa z igralcem Tylerjem Christopherjem.

