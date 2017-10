Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Po 22 letih je konec zakona za Eve Mavrakis in Ewana McGregorja. Foto: Reuters Nova ženska v življenju McGregorja je njegova soigralka iz serije Fargo Mary Elizabeth Winstead. Foto: Reuters Dodaj v

Ewan McGregor se po 22 letih ločuje zaradi soigralke v seriji Fargo

Nova zvezdniška ločitev in nov zvezdniški par

23. oktober 2017 ob 10:36

London - MMC RTV SLO

Potem ko so se v medijih pojavile fotografije, na katerih škotski igralec Ewan McGregor poljublja svojo soigralko Mary Elizabeth Winstead, je prek svojih predstavnikov za stike z javnostjo priznal, da se ločuje od soproge.



Zvezdnik filmov Trainspotting in Moulin Rouge, ki ga lahko spremljamo v seriji Fargo, že od maja ne živi več z Evo Mavrakis, je poročala revija People. V soboto so paparaci ulovili 46-letnika, kako je v nekem baru na zahodu Londona poljubljal svojo soigralko iz serije Fargo – 32-letno Winsteadovo. Ta se je maja ločila od Rileyja Stearnsa, s katerim sta bila poročena dobrih sedem let.

McGregor in Mavrakisova sta se poročila leta 1995, skupaj pa imata štiri otroke: 21-letno Claro, 16-letnega Jamyana, 15-letno Esther in šestletno Anouk. Spoznala sta se na snemanju britanske televizijske serije Kavanagh QC, pri kateri je Mavrakisova sodelovala v produkcijski ekipi.

V zadnjih mesecih sta tako 51-letna Mavrakisova kot igralec, ki so ga lahko ljubitelji franšize Vojna zvezd spremljali v vlogi Obi-Wana Kenobija, na družbenih omrežjih objavljala fotografije, na katerih nista nosila poročnih prstanov.

