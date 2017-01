Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Cristiano je v Zürich pripotoval skupaj s svojimi najdražjimi - sinom in srčno izbranko. Foto: Reuters Georgina se odlično razume tudi z Ronaldovim sinom. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: 21-letna temnolasa Španka osvojila Cristiana Ronalda

Ronaldo ne skriva več svoje ljubezni

9. januar 2017 ob 19:12

Zürich - MMC RTV SLO

Da Georgina Rodriguez ni le ena izmed nepomembnih ljubic v življenju Cristiana Ronalda, je nogometni zvezdnik pokazal v Zürichu.

Na galaprireditvi Fife, kjer podeljujejo nagrade najboljšim nogometašem preteklega leta, je v središču pozornosti prav nogometaš Reala. Poleg tega, da je glavni favorit za osvojitev nagrade, pa je dodatno pozornost pritegnil s svojim spremstvom. Tako kot pretekla leta ga na prireditvi spremlja sin Cristiano Jr., vse oči pa so uprte v temnolaso dekle.

Gre za novo srčno izbranko, ki jo je nogometaš prvič predstavil na kakšnem javnem dogodku.

21-letna Španka Georgina Rodriguez in deset let starejši Portugalec naj bi se spoznala na zabavi modnega dvojca Dolce&Gabbana v Madridu. Kot pišejo španski mediji, se videvata že nekaj mesecev, novembra so ju skupaj videli v Disneylandu v Parizu, španska revija ¡Hola! je pred enim mesecem prva objavila fotografijo domnevnega para, ki pa zdaj svoje ljubezni ne skriva niti v javnosti.

Od Kim do Irine

Nazadnje so Cristiana povezovali z manekenko in nekdanjo mis Španije Desire Cordero, s katero sta vztrajala le nekaj mesecev. Nogometaš je znan kot veliki osvajalec, njegove bolj ali manj resne spremljevalke so bile - hotelska dedinja Paris Hilton, zvezdnica resničnostnih šovov Kim Kardashian, ruska manekenka Irine Shayk ...

D. S.