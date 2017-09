Foto: Angelina Jolie z družino na filmskem festivalu v Torontu

Na predstavitvi filma brez Madoxxa

11. september 2017 ob 20:35

Toronto - MMC RTV SLO

Angelina Jolie je pospremila svoje otroke, med katerimi so bili 13-letni Pax, 12-letna Zahara, 11-letna Shiloh ter devetletna dvojčka Vivienne in Knox, na premiero animiranega filma The Breadwinner.

Ameriški mediji so se bolj kot o prvi pojavitvi otrok na javnem dogodku po dolgem času razpisali o 16-letnem Maddoxu, ki je na rdeči preprogi manjkal. A Joliejeva ni povedala, zakaj njenega najstarejšega posvojenca ni bilo. Je pa zato namenila več besed svojemu razvoju iz igralke v režiserko. Priznala je, da je za kamero pristala "po nesreči". Prvič se je v tej vlogi predstavila s filmom V deželi krvi in medu leta 2011. "Hotela sem izvedeti več o vojni v Jugoslaviji, toda nikoli si nisem mislila, da bi lahko posnela film - to ni bil nikoli moj načrt," je dejala po poročanju britanskega Metroja.

Igralka je poudarila, da ni nikoli želela, da bi postala režiserka: "Verjamem, da naš svet osmišlja raznolikost in rada se učim o novih kulturah in rada delam z umetniki z vseh koncev tega sveta. In najboljši način, da se učiš, je, da ustvarjaš z drugimi." Še enkrat je izpostavila svoje delovanje v dobrodelnih vodah. "Ljudje, s katerimi delam, so moji vzorniki. Naučili so me, kako postanem boljša oseba in mama," je dodala Joliejeva.

Joliejeva te dni še naprej predstavlja svoj drugi režijski podvig, film First They Killed My Father. Gre za film, ki temelji na zgodbi borke za človekove pravice in aktivistke Loung Ung. Film govori o spominih Ungove na režim kamboških Rdečih Kmerov, ko je med letoma 1975 in 1979 v času njihove vladavine tam umrlo več kot dva milijona ljudi.

K. K.