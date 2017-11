Foto: Azijska turneja princa Charlesa in Camille

Obiskala sta Singapur, Malazijo, Burnej in Indijo

9. november 2017 ob 19:11

London - MMC RTV SLO

V okviru priprav na vrh Skupnosti narodov se je princ Charles odpravil v štiri azijske države, kjer se je v okviru številnih dogodkov sestal s pisano paleto ljudi.

Princ Charles in njegova soproga, vojvodinja Camilla, zaključujeta 11-dnevno turnejo po jugovzhodni Aziji in Indiji. Štiri dni sta se zadržala v Singapurju, nato pa obiskala še Malazijo, Burnej in Indijo. Pri tem sta spoznavala lokalno kulturo, uživala v naravnih lepotah in se srečala s številnimi lokalnimi prebivalci, športniki, šolarji, študenti, podjetniki in političnimi voditelji.

Z britanskega dvora so sporočili, da je bil cilj obiska krepljenje britanskega sodelovanja z azijskimi državami, poleg tega pa je šlo tudi za priprave na vrh Skupnosti narodov (Commonwealth Summit), ki bo prihodnje leto potekal v Londonu.

Princ Charles in Camilla sta v okviru turneje obiskala številne templje, šole, dobrodelne organizacije in druge ustanove. Odpravila sta se tudi v odročne vasice, v center za divje živali in se peljala z raftom. Par z britanskega dvora se je udeležil tudi večih slavnostnih sprejemov, dobrodelnih prireditev in parad.

M. Z.