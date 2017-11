Foto: Beyonce in Jay Z na Floridi tudi v družbi novorojenčkov

Celotna družina v Miamiju

13. november 2017 ob 21:31

Beyonce in Jay Z sta pretekli konec tedna prvič po fotografiji, ki sta jo kmalu po rojstvu objavila na družbenem omrežju Instagram, javnosti pokazala novorojenčka.

In sicer so družino fotografi ujeli zunaj vile v Miamiju, sklepajo pa, da je bila družinica v mestu zaradi Jay Z-jevega koncerta v Orlandu.

Kot piše TMZ, je to ena redkih priložnosti, da so v objektivu vsi člani družine - ne le Beyonce in Jay Z, temveč tudi Sir, Rumi in najstarejša hčerka Blue Ivy, pa tudi obe babici.

Novorojenčka sta na fotografijah v rokah Beyonce in babice Tine ter babice Glorie, medtem ko Jay Z-ja in Blue Ivy na fotografijah ne vidimo z njima.

Dvojčka sta sicer na svet prijokala sredi junija, 35-letna glasbenica pa je novico, da je v veselem pričakovanju, razkrila 1. februarja na Instagramu, kjer je objavila fotografijo, na kateri je nosečniški trebuh še kako opazen. Objava je že v prvih 24 urah zbrala več kot osem milijonov všečkov, kar jo je uvrstilo na vrh lestvice najbolj všečkanih objav Instagrama.

