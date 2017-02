Foto: Čas za dunajski operni ples, Lugnerjeva "izbranka" Goldie Hawn

Letos vse v znamenju opere

23. februar 2017 ob 09:37,

zadnji poseg: 23. februar 2017 ob 09:49

Dunaj - MMC RTV SLO/STA

V Dunajski državni operi bo drevi 61. operni ples, na katerem se bo zavrtelo več kot 5.000 petičnežev z vsega sveta. Najcenejša vstopnica je bila 290 evrov.

Za ložo so morali obiskovalci odšteti med 10.000 in 20.500 evri, za mizo pa med 400 in 1200 evri.

Na slavnostnem odprtju prireditve, ki se bo začela ob 22.00 z nastopom slovitega nemškega tenorista Jonasa Kaufmanna, bo na glasbo Josefa Straussa zaplesalo 144 debitantskih plesnih parov iz devetih držav.

Na prireditvi bodo nastopili Dunajski filharmoniki, orkester Dunajske državne opere, orkester dunajskega opernega plesa, Dunajski državni balet in baletna akademija Dunajske državne opere, so sporočili iz agencije za stike z mestom Dunaj Compress.

Lagerfeldove tiare za debitantke

Organizatorka plesa Marie Grossbauer je letos v ospredje postavila opero. Tako bo z opero navdahnjeno vse, od cvetličnih aranžmajev, sestavljenih iz vrtnic, košeničic in cvetočih vej, ki bodo sledili temi Mozartove Čarobne piščali, prek marmornih dvoran in kristalnega bara, ki bodo okrašeni s silhuetami iz Mozartovih oper, pa vse do uradne pijače opernega plesa z imenom Ljubezenski napoj po operi Gaetana Donizettija.

Debitantke v dunajski "visoki družbi" vsako leto prejmejo dragocene tiare Swarovski, ki jih je letos oblikoval slavni modni oblikovalec Karl Lagerfeld. Navdih je našel v skladbi Na lepi modri Donavi, kar se odraža tudi v barvi izbranih kristalov. Sicer so plesalke oblečene v bele, plesalci pa v črne obleke.

Med najvidnejšimi gosti organizatorji letos poleg Kaufmanna napovedujejo še avstrijskega predsednika Alexandra van der Bellna in hollywoodsko zvezdnico Goldie Hawn, ki se bo dogodka udeležila na povabilo razvpitega avstrijskega gradbinskega mogotca Richarda Lugnerja z vzdevkom Mörtel (Malta), pravijo pa mu tudi "dunajski Trump".

Omenjeni bogataš že od 1991 na ta galadogodek vsako leto povabi eno slavno damo (z redkimi izjemami gospoda), tako so se z njim pod roko po rdeči preprogi Operballa v preteklih skoraj treh desetletjih sprehodile tudi Joan Collins, Ivana Trump, Sophia Loren, Pamela Anderson, Paris Hilton, Kim Kardashian in druge.

Klobase na galadogodku

Pa še nekaj zanimivosti o samem opernem plesu, kjer pravila oblačenja ostajajo enaka kot doslej in za dame zahtevajo dolge večerne toalete, za moške goste pa črn frak.

Na prireditvi, ki se bo tradicionalno končala šele okoli 5. ure zjutraj, bodo, kot piše na uradni spletni strani, uporabili 40.000 kozarcev, 1.000 prtov in 4000 kosov jedilnega pribora. Gostom bo na voljo 1.300 steklenic penine, 900 steklenic vina in prav toliko steklenic piva. Postregli bodo 2.500 parov klobas, 1.000 kosov sladic in sendvičev ter 1.300 krožnikov golaževe juhe. Za postrežbo bo skrbelo 320 natakarjev.

Galaprireditev prek televizijskega prenosa običajno spremlja okoli 1,5 milijona gledalcev.

Oglejte si nekaj utrinkov s tiskovne konference Richarda Lugnerja, na kateri je predstavil letošnjo gostjo, in z generalke v Operi.

A. K.