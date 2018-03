Foto: Catherine na zadnjem uradnem dogodku pred porodom

Z Williamom obiskala olimpijski park

22. marec 2018 ob 15:50

London - MMC RTV SLO

Vojvoda in vojvodinja Cambriška sta se udeležila še zadnjih skupnih dogodkov pred rojstvom tretjega otroka, ki ga pričakujeta v aprilu.

V sklopu zadnjega skupnega dneva uradnih dogodkov sta se udeležila več dogodkov v sklopu Commonwealtha oziroma skupnosti samostojnih držav, ki povezuje dve milijardi ljudi. Dogodki potekajo kot uvod v aprilsko srečanje vodij posameznih držav s kraljico Elizabeto II.

36-letna Catherine se je za priložnost odločila za črne oprijete kavbojke, plašč v svetli barvi in pisano majico, 35-letni princ William pa se je odločil za klasično kombinacijo hlač, suknjiča in srajce.

Par, ki je znan po tem, da ima zelo rad šport, je z dobrodelno organizacijo SportsAid, ki pomaga spodbujati naslednjo generacijo paraolimpijskih športnikov, obiskal olimpijski park. Zakonca sta sedela na robu igrišča in opazovala košarkarsko tekmo, seznanila pa sta se tudi s športniki, ki bi radi leta 2022 tekmovali v sklopu iger Commonwealtha v Birminghamu.

Poleg obiska športnikov sta se poklepetala tudi z mladimi, ki so se zbrali pred dvorano. Catherine se je z njimi pogovarjala predvsem o šoli in 9-letni Given Mkandwire jo je vprašal, katera je njena najljubša knjiga. Sicer se ni spomnil njenega točnega odgovora, mu je pa rekla, da v njenih časih Harry Potter še ni obstajal. "Čudovito ju je bilo videti," je dodal. William pa je skupini mladih povedal, da mu matematika nikoli ni šla dobro od rok, da pa je bil njegov najljubši predmet geografija.

P. B.