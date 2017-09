Foto: Christian Bale znova nerazpoznaven - tokrat porejen za vlogo Cheneyja

Skrivnost porejenosti je v pitah

13. september 2017 ob 20:18

Toronto - MMC RTV SLO

Za Christiana Bala je znano, da se res v celoti vživi v vlogo. Dobesedno. 43-letni igralec, čigar teža zaradi različnih vlog, ki jih igra, niha kot jojo, trenutno s svojimi kilogrami podira meje navzgor.

V Walesu rojeni oskarjevec se namreč intenzivno pripravlja za vlogo nekdanjega ameriškega podpredsednika Dicka Cheneyja v filmu Backseat (Zadnji sedež).

Film o "najvplivnejšem podpredsedniku v zgodovini" režira Adam McKay, ki je z Balom sodeloval že pri filmu o zlomu Wall Streeta The Big Short (Velika poteza; 2015), v katerem je igral tudi Steve Carell, ki v filmu Backseat igra nekdanjega obrambnega ministra Donalda Rumsfelda. Cheneyjevo ženo Lynne bo upodobila Amy Adams, nekdanjega predsednika Georgea W. Busha pa Sam Rockwell.

Cheney je bil Bushev podpredsednik med letoma 2001 in 2009 in je, v nasprotju z aktualnim podpredsednikom Mikom Penceom, igral ključno vlogo pri oblikovanju ameriške zunanje politike, še posebej v povezavi z napadoma na Afganistan in Irak. Piko na i njegovi bojevitosti je postavil dogodek iz leta 2006, ko je po nesreči ustrelil prijatelja odvetnika med lovom na prepelice.

Od jabolka na dan do "veliko pit"

Predani in disciplinirani Bale je že vajen pridobivanja in izgubljanja kilogramov, če to od njega zahteva posel. Najstrašljivejša je bila njegova preobrazba za vlogo nespečneža v filmu The Machinist (2004), za katero je izgubil kar 30 kilogramov. Njegov recept? Jabolko in pločevinka tune na dan.

Že leto dni pozneje je moral pridobiti kar nekaj mišične mase, ko je igral Batmana, česar pa je bil že vajen iz leta 2000, ko je za vlogo narcisoidnega psihopata Patricka Batemana v Ameriškem psihu povsem "oklestil" svoje telo.

Nazadnje se je za vlogo konkretno zredil leta 2013, ko je v filmu American Hustle (Ameriške prevare) paradiral s pivskim trebuhom.

Nevarno nihanje

Zdaj je s svojim novim videzom (poleg kilogramov ima za vlogo Cheneyja še pobeljene obrvi) osupnil vse na rdeči preprogi filmskega festivala v Torontu, po kateri se je sprehodil z ženo Sibi Blažić. Igralec sicer v Torontu predstavlja vestern Hostiles.

Ko so ga novinarji vprašali, kako se je tako hitro zredil, se je le nasmehnil in odvrnil: "Samo res veliko pit jem zadnje čase."

Tovrstno nihanje v teži je sicer za telo izjemno stresno, zato številni strokovnjaki opozarjajo, da se igralec igračka s svojim zdravjem in življenjem. Ob tako drastičnem povečanju telesne teže nevarno narasteta tudi krvni tlak in holesterol, znatno pa se poveča tveganje za srčno obolenje, kap in sladkorno bolezen.

In čeprav je Bale dejal, da ne misli svojega telesa nikdar več tako ekstremno naprezati, zdaj pravi, da je bila priložnost, da upodobi Cheneyja, preprosto predobra, da bi jo zavrnil. "Ne vem, zakaj to že spet počnem. Stalno sem ponavljal, da se tega ne grem več," je skomignil v intervjuju za Reuters.

K. S.