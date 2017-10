Foto: Dobrodelne zvezdnice na rdeči preprogi

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Julii Roberts je nagrado podelil stanovski kolega Tom Hanks. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Od razgaljenih Belle in Nicki do razvpitih Paris in Lindsay Dodaj v

14. oktober 2017 ob 11:17

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Na Beverly Hillsu se je letos odvijala osma gala prireditev amFAR, na kateri so zvezdnice zbirale denar za boj proti aidsu.

Organizacija amFAR, ki je bila ustanovljena leta 1985 in že več kot 30 let finančno podpira raziskave na področju aidsa, je osmo leto zapored organizirala dobrodelno galo večerjo v Los Angelesu. Na petkovi prireditvi, ki jo je vodil komik James Corden, so zvezdniki globoko segli v denarnice, saj so za organizacijo zbrali več kot 11 milijonov dolarjev.

Zvezda prireditve je bila Julia Roberts, ki so ji zaradi njene "globoke zavezanosti boju proti aidsu" podelili nagrado za pogum. V okviru prireditve je poleg gala večerje potekala še dobrodelna dražba, za glasbene vložke pa je poskrbela Fergie.

Robertsova pa ni bila edina igralka, ki se je udeležila prireditve, po rdeči preprogi so se sprehodile še Kate Hudson, Connie Britton, Melanie Griffith in Goldie Hawn.

Zabave AmFar potekajo po vsem svetu, poleg Los Angelesa še v Canessu, Hongkongu, Parizu, New Yorku in Sao Paulu, na njih pa znani in predvsem premožni obrazi na dražbah zbirajo denar za boj proti aidsu.

Utrinke z rdeče preproge si lahko ogledate v spodnji galeriji.

