Foto: Elizabeto II. na železniški postaji pričakalo ogromno ljudi

Obiskala je britansko prestolnico kulture

16. november 2017 ob 15:47

Hull - MMC RTV SLO

Britanska kraljica Elizabeta II. je z vlakom obiskala angleško mesto Hull oziroma uradno Kingston upon Hull, ki bo postalo britanska prestolnica kulture.

Na železniški postaji v mestu, kjer sicer živi nekaj več kot 260 tisoč ljudi, se je zbrala velika množica, ki je nestrpno pričakovala vlak, ki je na postajo pripeljal točno ob 10.30.

Britanska kraljica, tokrat oblečena v temno modro krilo in suknjič, oblačila pa je že tradicionalno pospremila z ujemajočim se klobukom in klasičnimi črnimi čevlji, si je za zbrane vzela čas in z njimi poklepetala, kot poroča BBC pa je med drugim prejela pismo 11-letne deklice, pozdravila prostovoljce in se pogovorila z ostalimi predstavniki mesta.

Ko je iz perona hodila proti avtomobilu, je sprejela kar nekaj šopkov rož, po tem pa se je odpravila na ogled mesta.

Zadnjič je mesto obiskala pred osmimi leti, več utrinkov današnjega obiska pa si lahko ogledate spodaj.

P. B.