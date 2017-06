Foto: "Felicity" z malih zaslonov dobila zvezdo na Pločniku slavnih

Igralka trenutno blesti v seriji The Americans

1. junij 2017 ob 08:30

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nekdanja Disneyjeva zvezdnica, ki jo je širša javnost spoznala po vlogi v televizijski drami Felicity, Keri Russell je pri 41 letih prejela svojo zvezdo na Pločniku slavnih.

Russllova se je prvič pojavila na malih zaslonih v 90. letih prejšnjega stoletja, ko je skupaj z Justinom Timberlakom, Britney Spears in Christino Aguilero nastopala v otroški oddaji televizijskega kanala Disney - All New Micky Mouse Club.

Velik preboj je doživela leta 1998, ko se je vživela v lik študentke Felicity, ki se ji je spremenil pogled na svet, potem ko se je ujela v ljubezenski trikotnik. "To, kar počne tako lepo, je, da postane drug človek in to naredi na takšen način, da lahko drugi igralci samo sanjajo o tem," je dejal na ceremoniji ob podelitvi zvezde režiser in soustvarjalec serije Felicity J. J. Abrams.

41-letnica je zadnja leta stalna članica igralskega ansambla serije The Americans. Skupaj s svojim partnerjem Matthewom Rhysom upodabljata dva vohuna KGB-ja, ki se izdajata za ameriška državljana v seriji, ki je postavljena v 80. leta prejšnjega stoletja.

Igralka priznava, da ji je igralski poklic odprl veliko vrat. "Srečna sem, da imam kariero, ki mi omogoča, da vidim stvari, ki jih prej nisem nikoli, in da spoznavam neverjetne ljudi ter iz prve roke spoznavam to neverjetno pustolovščino," je dejala igralka po poročanju tiskovne agencije Reuters.

K. K.