Foto: In pred 83 leti je "Bog ustvaril žensko v Saint-Tropezu"

Igralka je mesto postavila na zemljevid leta 1956

28. september 2017

Saint-Tropez - MMC RTV SLO, STA

V Saint-Tropezu so z odkritjem kipa počastili svojo ikono - francosko filmsko igralko Brigitte Bardot, ki je veljala za sekssimbol generacije v 50. in 60. letih.

Igralka je postala sinonim mesta leta 1956, ko ga je postavila na zemljevid s filmom In Bog je ustvaril žensko režiserja Rogerja Vadima, v katerem se je prvič pojavila na filmskem platnu.

Film so v Saint-Tropezu posneli v času, ko je bil še bohemska ribiška vas. Leta 1958 se je igralka vanj tudi preselila, leta 1973, ko je opustila igralsko kariero, pa se je umaknila v hišo na obrobje mesta in se posvetila boju za pravice živali.

Zahvala s solzami v očeh

Skulpturo, visoko 2,5 metra, so odkrili na njen 83. rojstni dan. Bronasti kip po naročilu mesta Saint-Tropez temelji na upodobitvah italijanskega ilustratorja, ki je na svojih risbah ujel mlado Brigitte, muzo številnih filmskih ustvarjalcev, kot so bili njen prvi mož Roger Vadim, Jean-Luc Godard in Louis Malle.

V pismu, ki ga je napisala, se je zahvalila mestu za izjemno čast ob postavitvi "veličastnega kipa ženske, ki jo je Bog ustvaril v Saint-Tropezu". "S solzami v očeh vsem pošiljam veliko zahvalo," je še zapisala.

Igralka, pevka in manekenka Brigitte Bardot je veljala za seksualni simbol generacije v 50. in 60. letih. Širše je bila znana po svojih začetnicah B. B.

