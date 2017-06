Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Donald, Melania in Barron Trump. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto in video: Trump z družino prvič na kratek dopust v Camp David

Proste konce tedna do zdaj preživljali na Trumpovih posestvih

18. junij 2017 ob 12:52

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški predsednik Donald Trump je v družbi žene Melanie, sina Barrona ter tasta in tašče odpotoval na svoj prvi kratek oddih v predsedniško dopustniško rezidenco Camp David.

Odkar je Trump prevzel položaj, je proste konce tedna raje kot v uradni počitniški rezidenci ameriških predsednikov preživljal na svojem posestvu Mar-a-Lago na Floridi ali v svojem golfklubu v Bedminstru v New Jerseyju.

Tokrat pa se je odločil za spremembo in za konec tedna, ko tudi v ZDA praznujejo dan očetov, družino - pridružili so se jim tudi Melanijini starši - odpeljal v letovišče v Marylandu.

Camp David, ki ga upravlja ameriška mornarica, leži okoli 100 kilometrov severozahodno od ameriške prestolnice. Za uradno predsedniško letovišče ga je razglasil Franklin Delano Roosevelt leta 1942, med drugim pa so tam moči nabirali John F. Kennedy, Jimmy Carter, George W. Bush in Barack Obama. Leta 1978 so tam potekali tudi bližnjevzhodni mirovni pogovori.

