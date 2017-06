Foto: Kip Melanie Trump pri Banjaluki je ... vsekakor zanimiv

Amaterski kipar je vložil veliko truda, a uspeh je vprašljiv

7. junij 2017 ob 12:17

Banjaluka - MMC RTV SLO

Melania Trump je elegantna, urejena, ženstvena. A te njene lastnosti nekako ne pridejo najbolj do izraza ob pogledu na njen kip, ki ga je na svojem dvorišču v kraju Paprikovac postavil amaterski kipar Stevo Selak.

Selakov izdelek je tako neposrečen, da je pritegnil pozornost mnogih svetovnih medijev, ki so prišli v kraj v bližini Banjaluke in si od blizu ogledali mavčno podobo ameriške prve dame slovenskih korenin.

To sicer ni Selakov prvi tovrstni izdelek, saj obiskovalce na njegovem dvorišču pozdravijo tudi kipi grškega filozofa Sokrata, ruskega predsednika Vladimirja Putina, sina Mateja in kip samega Selaka, njegov naslednji projekt pa je upodobitev staršev.

"Pravijo mi, da sem ujel njene lastnosti"

A ostanimo še za hip pri Melanii. Stevo je nad svojim izdelkom navdušen. Britanskemu časopisu Mirror je dejal, da se je za Melanio še posebej potrudil, a je bila 47-ketna nekdanja manekenka najtrši oreh do zdaj. "Melanio sem izdelal po njenih merah, torej 90-60-90. Ljudje mi pravijo, da sem s kipom resnično ujel vse njene lastnosti. A kip je bil zelo zahteven, posvetoval sem se celo z banjaluškimi frizerji, kako izdelati lase, da bodo stali tako, kot jih nosi Melania."

Dodal je še, da je ženske postave iz mavca težje izdelati, saj imajo več oblin. "Resnična Melania je tako elegantna, moja skulptura iz mavca in železa pa tehta 300 kilogramov," je vendarle opazil razliko med žensko iz mesa in krvi in njeno "umetniško" podobo. Je pa Selak natančno preučil mere prve ameriške dame in jih posnemal pri svojem kipu, saj je dejal, da v Sevnici rojena Melania meri 178 centimetrov, s petami pa 186 - točno tako kot kip.

Melania na dvorišču stoji sama, zraven nje pa je postavil moža Donalda, ki se naslanja na Putinovo ramo. Vsakršna podobnost z resničnim dogajanjem je zgolj naključna ...?

A. P. J., foto: Reuters