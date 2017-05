Melania zagotovila Rodetu, da bo prišla v Slovenijo, ko bo našla čas

Srečanje Melanie Trump in kardinala Franca Rodeta

24. maj 2017 ob 19:57

Vatikan - MMC RTV SLO/STA

Kardinal Franc Rode se je srečal z ameriško prvo damo Melanio Trump v rezidenci ameriškega veleposlanika v Italiji. Dejal ji je, da je veliko naredila za Slovenijo in da jo je Bog hotel na tem mestu.

Ameriška prva dama slovenskih korenin Melania Trump je bila v Vatikanu v okviru uradnega obiska svojega moža Donalda Trumpa, med katerim ju je na zasebni avdienci sprejel tudi papež Frančišek. Priložnost za srečanje pa je izkoristil tudi kardinal Franc Rode, ki se je z Melanio srečal na ameriškem veleposlaništvu v Vili Taverna v Italiji.

S srečanja s papežem je Melania Trump odnesla zelo lepe vtise, je po srečanju z Melanio dejal kardinal Franc Rode za Radio Vatikan. Dejala je, "da je bil sveti oče zelo sproščen in jo je vprašal, ali možu postreže včasih tudi s slovensko potico, rekla je, da ima rada potico; na vprašanje pa pravzaprav ni odgovorila".

Po mnenju Rodeta je zanimivo, da je prinesla s seboj svoj osebni rožni venec in prosila svetega očeta, da ga blagoslovi. "Torej prva dama Amerike moli rožni venec. Se vidi, da je najlepše, kar je odnesla iz Slovenije, ohranila tudi v Ameriki," je ocenil Rode.

Na vprašanje, kako se počuti v svoji novi vlogi prve dame ZDA, pa je rekla, da opravlja svoje obveznosti in da se zaveda svojih odgovornosti ter skuša stati ob strani svojemu možu, da pa je ob vsem tem najprej mama. "Mama svojega enajstletnega sina Barona, ki raste in bo kmalu večji od mame," je dodala.

Ali Baron zna slovensko?

Na vprašanje, ali zna Baron slovensko, pa je odgovorila: "Seveda, seveda. S starimi starši, z dedkom in babico, ki živita v New Yorku, govorijo vedno slovensko. Sin se bo, ko bo končal šolsko leto, preselil iz New Yorka v Washington in tam ima že prijatelje."

Kardinal jo je še vprašal, ali je obisk Slovenije mogoč. Odgovorila je, da je obisk v načrtu. "Z veseljem bi obiskala Slovenijo, vendar je zdaj toliko obveznosti, da ne moremo še načrtovati česa takega. Samo čas bo treba najti in bom prišla," je še dejala po navedbah Rodeta.

Na vprašanje glede vtisa o njej pa je kardinal Rode dejal, da so se srečali "z zelo dostojanstveno, elegantno in hkrati preprosto damo, ki se zaveda svojih odgovornosti in je vseeno zelo, zelo preprosta in prijazna". Po njegovih besedah ji je rekel, da je veliko naredila za Slovenijo, "veliko in ponosni smo na vas". Dejal ji je tudi, da jo je Bog hotel na tem mestu in ji za konec še nekaj prišepnil, kaj, pa Radiu Vatikan ni želel izdati.

G. K.