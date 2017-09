Foto: Melania brez Trumpa prvič skočila čez mejo

24. september 2017 ob 13:59

Toronto - MMC RTV SLO

Melania Trump je na svoji prvi samostojni uradni poti obiskala Toronto. Tam vodi delegacijo ZDA na tako imenovanih igrah nepremagljivih ali neosvojenih (Invictus games), ki potekajo na pobudo britanskega princa Harryja.

Igre, s katerimi si princ Harry prizadeva, da bi s športom spodbudil ranjene vojake k volji do življenja in rehabilitaciji, so bile priložnost, da se je prvič srečal s prvo damo ZDA. Po poziranju pred fotografskimi objektivi sta se zapletla v krajši pogovor.

Princ Harry je pripomnil, da je za prvo damo zelo naporen teden: spremljala je svojega moža na Generalni skupščini Združenih narodov in vrtnarila na zelenjavnem vrtu Bele hiše. Trumpova mu je vrnila kompliment z besedami: "Tudi vi opravljate fantastično delo." Prva dama ZDA je med drugim princa povabila v Belo hišo naslednjič, ko bo obiskal Washington.

Preden se je udeležila uradnega odprtja iger, se je prva dama srečala še s kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem in družino. "Vesela sem, da ste se nam pridružila," je dejala Trumpova Trudeaujevima otrokoma Xavierju in Elli-Grace. Najmlajši, triletni Hadrien, pa je ostal doma, saj je bila ura zanj že pozna.

Trumpova je po poročanju spletne strani CNN nagovorila tudi okoli sto športnikov, ki zastopajo barve ZDA: "V imenu svojega moža in celotne države se želim zahvaliti vam in vašim družinam za vso požrtvovalnost, zaradi katere ste nas obvarovali." Ob tem pa je še dodala: "Izkoristite ta borbeni duh in prinesite domov zlato." Iger se udeležuje 550 vojakov športnikov iz 17 držav, ki se merijo v 12 športnih disciplinah. Med njimi so plavanje, kolesarstvo, košarka na vozičkih in ragbi na vozičkih.

K. K.