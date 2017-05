Foto: Mischa Barton v Cannesu "oživlja kariero in čisti javno podobo"

Težavno preteklost želi pustiti za sabo

24. maj 2017 ob 08:46,

zadnji poseg: 24. maj 2017 ob 08:48

Cannes - MMC RTV SLO

Mischa Barton se je na canski rdeči preprogi pojavila vsa bleščeča in zaprla usta tistim, ki so ji po mesecih osebnih težav napovedovali vnovični zlom.

Nekdanja zvezdnica serije The O. C. se je udeležila zabave ob 70-letnici filmskega festivala na Azurni obali, nosila je dolgo črno obleko, ki ji je dodala modne natikače z visoko peto in pričesko v slogu starega Hollywooda.

31-letna igralka je isti večer obiskala tudi zabavo pod sponzorstvom proizvajalca dragocenega nakita in ročnih ur, prav tako v črnini, a tokrat v obleki z odkritimi rameni.

Zadnje mesece Bartonovi v zasebnem življenju ni bilo lahko, med drugim se je zapletla v tožbo proti dvema nekdanjima fantoma, ki naj bi skušala na črnem trgu prodati domači posnetek seksa, v katerega je bila vključena Mischa. Zahtevala je prepoved približevanja za oba.

Ti dogodki so sledili januarskemu incidentu, ko je v zgodnjih jutranjih urah napol gola nerazumljivo kričala na svojem dvorišču in s svojim vedenjem prestrašila sosede. Takrat je bila Bartonova prostovoljno hospitalizirana in napotena na psihiatrično opazovanje. Po dogodku je povedala za People, ji je nekdo med proslavljanjem rojstnega dne s prijatelji v pijačo podtaknil mamilo. Le dva tedna pozneje je bila vpletena v prometno nesrečo: zaletela se je v selitveni tovornjak, ki ga je najela zai selitev iz stanovanja.

Že takrat si je po pisanju tabloidov želela, "da bi njena kariera spet oživela, da bi si oprala javno podobo in šla naprej".

A. K.