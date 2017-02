Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za enega večjih škandalov sta leta 2004 poskrbela Justin Timberlake in Janet Jackson. Pevka je med nastopom namreč (ne)hote pokazala dojko. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Najodmevnejši glasbeni nastopi na Super Bowlu

Zabava ob polčasu

5. februar 2017 ob 17:39

Los Angeles - MMC RTV SLO

Super Bowl v ZDA velja za najbolj priljubljen dogodek leta, ki pa ga ne zaznamuje zgolj spopad za pokal Vincea Lombardija, ampak tudi glasbeni nastopi.

Izjemna pozornost medijev in posledično gledalcev je organizatorje prisilila, da pripravijo pravi spektakel. Z vse večjo popularnostjo finala v Ligi NFL v ameriškem nogometu se je končal čas, ko so na odru gledalce zabavale lokalne in srednješolske glasbene skupine. Te so morale oder prepustiti svetovnim glasbenim zvezdam, ki med polčasi priredijo pravi šov.

Glavna zvezda letošnjega Super Bowla je Lady Gaga, spodaj pa si lahko ogledate galerijo najbolj odmevnih nastopov.

Sa. J.