Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 8 glasov Ocenite to novico! Gillian Anderson je prejela prvo zvezdo v letu 2018. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Plavolasa "agentka Scully" odprla sezono zvezd 2018

Med zvezde jo je izstrelila serija Dosjeji X

11. januar 2018 ob 07:58

Los Angeles - MMC RTV SLO

2.625 zvezda na Pločniku slavnih je pripadla Gillian Anderson, ki jo je med zvezde izstrelila vloga FBI-jeve posebne agentke Dane Scully v Dosjejih X.

49-letni Gillian je pripadla prva zvezda v letu 2018: "Gre za neverjetno čast, počutim se privilegirano."



Na podelitvi sta Gillian stala ob strani avtor Dosjejev X Chris Carter in televizijski producent Bryan Fuller, na razočaranje oboževalcev serije pa je manjkal drugi slavni agent Fox Mulder, ki ga upodablja David Duchovny (zvezdo na Pločniku slavnih je dobil leta 2016). A igralec je slavljenki poslal sporočilo: "Vedno bova povezana kot partnerja, prijatelja in zdaj tudi soseda."

Serija z agentoma Mulderjem in Scully, ki je na male zaslone prvič prišla leta 1993, je takrat postala ena izmed odskočnih desk in prvih zares velikih uspehov televizije Fox. Dosjejem X je tako uspelo v devetih sezonah v žep pospraviti kar 16 emmyjev.

Leto, ki se je pravkar začelo, je prineslo še eno sezono serije Dosjejev X, ki jo predvajajo na Foxu. 11. sezona naj bi sicer prinesla epilog zgodbe agentov za posebne primere - skeptične zdravnice Dane Scully in njenega partnerja, teoretika zarot Foxa Mulderja. Ravno Gillian je napovedala, da je to njena zadnja sezona: "Že od začetka sem trdila, da je to to. Nekoliko me je presenetil [presunjen] odziv ljudi na mojo napoved ... Ker, kolikor sem razumela, je šlo za še to eno sezono."

Gillian, ki je pritegnila pozornost tudi z novo pričesko, je navdušila z obleko, ki je razkrila vse njene čare.

Fotografije s podelitve si lahko pogledate spodaj.

D. S.