Foto: Pozabite na dekolteje in visoke razporke, tu je CeeLo Green

Rdeča preproga 59. podelitve grammyjev

13. februar 2017 ob 11:55

Los Angeles - MMC RTV SLO

Tako kot vsako leto je bila tudi letošnja podelitev grammyjev prava paša za oči. Čeprav je dogodek posvečen glasbi, se zvezdniki bojujejo med sabo, kdo bo na rdeči preprogi vzbudil največ pozornosti.

Večina zvezdnikov se je po rdeči preprogi Grammyjev sprehodila v elegantnih oblekah preverjenih modnih oblikovalcev, s katerimi ne morejo zgrešiti, a nekaj jih je ubralo drugačno pot. S svojo bizarno izbiro oblačil so letos najbolj izstopali CeeLo Green, ki se je popolnoma vživel v svoj lik Gnarlyja Davidsona, Girl Crush z obleko, prekrito z žogicami, nihče pa ni mogel niti mimo obleke Joy Ville, ki jo je krasilo predvolilno geslo Donalda Trumpa "Naredimo Ameriko spet veliko".

Med najlepše oblečene so se sicer uvrstili Adele, Heidi Klum, Nick Jonas, Carrie Underwood in Paris Jackson, Katy Perry, Elle King in Lady Gaga pa so tokrat udarile mimo.

Kdo vse je na rdeči preprogi pritegnil pozornost, si lahko ogledate v spodnji galeriji.

Sa. J.