Foto: Slavje na britanskem dvoru, večni prestolonaslednik Charles dopolnil 70 let

Danes praznovanje v Buckinghamski palači

14. november 2018 ob 11:32

London - MMC RTV SLO, STA

Britanski dvor ima po dveh porokah nov razlog za slavje v letošnjem letu. 70. rojstni dan praznuje prestolonaslednik, princ Charles.

Jubilej je razlog za praznovanje že celo leto na Otoku. Zasebna zabava ob rojstnem dnevu bo danes potekala v prostorih Buckinghamske palače, po poročanju britanskih medijev naj bi se je udeležili tudi nekateri člani tujih kraljevih družin.

Princ je svoj rojstni dan praznoval tudi maja z zabavo na vrtu Buckinghamske palače. Tako je začel podobno tradicijo kot njegova mati, saj tudi kraljica Elizabeta svoj rojstni dan obeležuje dvakrat letno. Njen pravi rojstni dan je 21. aprila, uradni pa običajno drugo soboto v juniju. Britanska kraljeva družina se želi tako ogniti morebitnemu muhastemu vremenu in si zagotoviti vsaj eno lepo praznovanje rojstnega dne.

Ob prinčevem jubileju je britanski dvor objavil družinsko fotografijo princa Charlesa in njegove žene Camille, na fotografiji pa so tudi njegova sinova, princ William in princ Harry z družinama. Na Otoku so prinčev jubilej pospremili tudi s serijo poštnih znamk, na katerih so doslej še neobjavljene fotografije princa v dolžnosti krone in v domačem okolju.

Po prevzemu krone ne bo več izražal stališč

Njegov nekdanji svetovalec Mark Bolland je dejal, da se ima princ za odpadnika, ki deluje proti prevladujočem političnemu konsenzu. Spopadal se je z nizko samozavestjo, a je hkrati želel delati to, kar je prav, je dodal Bolland. Tako je Charles vedno znova branil svoje interese in zadeve, ki so mu bile pri srcu, kot so arhitektura, okolje, kmetijstvo, vera in alternativna medicina. Prav zaradi njegovih komentarjev in pobud mnogi še dandanes verjamejo, da kot kralj ne bo politično nevtralen.

A Charles je v nedavnem dokumentarnem filmu za britanski BBC zatrdil, da po prevzemu krone ne bo več javno izražal stališč. Kot je pojasnil, sta položaj prestolonaslednika in monarha različna, naenkrat je prostor le za enega suverena.

Od tretjega leta prvi v vrsti za prestol

Charles Philip Arthur George je prvi od štirih otrok Elizabete II. in princa Philipa. Rodil se je 14. novembra 1948 v Buckinghamski palači.