Foto: Vin Diesel na lestvici najdonosnejših igralcev prehitel The Rocka

Šele na tretjem mestu prva igralka

28. december 2017 ob 15:42

Dwayna "The Rocka" Johnsona je z vrha Forbesove lestvice najdonosnejših igralcev izrinil njegov soigralec v franšizi Hitri in drzni Vin Diesel.

Na prvo mesto se je zavihtel prav zaradi zaslužka, ki sta ga prinesla filma Hitri in drzni 8 in zadnji del franšize xXx. Skupaj sta filma v kinematografske blagajne prinesla okoli 1,3 milijarde evrov. The Rock je na račun vlog v filmih Obalna straža in Jumanji: Dobrodošli v džungli (ki sta skupaj prinesla 1,25 milijard evrov) končal na drugem mestu.

Tretje mesto na lestvici najbolj dobičkonosnih igralcev je zasedla zvezdnica megauspešnice Čudežna ženska in Lige pravičnih Gal Gadot (1,17 milijarde evrov), na četrtem mestu pa je Emma Watson, igralka, ki je zaslovela kot Hermiona Granger s filmsko serijo o Harryju Potterju, a letos zablestela kot Belle v brezčasni zgodbi o Lepotici in zveri (1,05 milijarde evrov).

Peto mesto je pripadlo Johnnyju Deppu, šesto Daisy Ridley, ki jo lahko trenutno gledamo v vlogi Rey v osmem nadaljevanju sage Vojna zvezd Poslednji Jedi in vlogi guvernante v Umoru na Orient Ekspresu, sedmo mesto je v vlogi Petra Parkerja v filmu Spider-Man: Vrnitev domov zasedel Tom Holland, osmo Chris Pratt, na devetem in desetem mestu pa sta Chris Hemsworth in še en zvezdnik iz nove trilogije Vojne zvezd John Boyega.

