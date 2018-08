Francoska diva Isabelle Adjani proti družbenim medijem

Ne ve, kako se mlade igralke spopadajo s tem

13. avgust 2018 ob 09:35

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francoska filmska ikona Isabelle Adjani je razkrila, da se sprašuje, kako se mlade igralke lahko spopadajo z vso norostjo, ki jo s seboj prinašajo družbeni mediji.

63-letna igralka je za nemško revijo Gala pojasnila, da na omrežjih vsi vedo vse o vseh in "vsi o vseh tudi sodijo, družbeni mediji so hudič z obrazom angela".

"Ujeti smo v površinskost," je razložila igralka, ki sicer v zadnjih letih nima več občutka, da je prestara za nove igralske vloge in za uspeh. Zdi se ji, da je v ZDA vedno več imenitnih vlog v televizijski produkciji, v šali pa je priznala še, da je njena astrologinja napovedala, da jo "čaka nekaj velikega".

Adjanova, ki je svojo igralsko pot začela pri štirinajstih letih, velja za eno najbolj nadarjenih igralk svoje generacije, ki sicer ni posnela ravno veliko filmov, a je za svoje vloge prejela številne nagrade.

Je edina francoska igralka, ki je prejela pet cezarjev za glavno žensko vlogo, pohvali pa se lahko tudi z dvema palmama iz Cannesa, in sicer za filma Quartett in Possession. Poleg tega ima še berlinskega srebrnega medveda za vlogo Camille Claudel v istoimenskem filmu.

Liki, ki jih je upodabljala, so velikokrat neuslišani, strastni in veličastni. Med drugim se je prelevila v vlogo slavne kiparke Camille Claudel, Hugojeve hčerke Adele in kraljice Margot. Poleg igralskega talenta je bila znana tudi po lepoti – revija People jo je med drugim v preteklosti uvrstila med 50 najlepših ljudi na svetu, Los Angeles Times pa jo je leta 2011 imenoval za najlepšo žensko v filmu.

P. B.