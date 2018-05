Gostje želijo poroko princa Harryja in Meghan unovčiti prek eBaya

Prodajajo darilne vrečke

22. maj 2018 ob 08:59

London - MMC RTV SLO

Na strani spletne dražbene hiše eBay so začeli prodajati darilne vrečke, ki so jih gostje prejeli ob prihodu na kraljevo poroko.

Harry in Meghan, ki zdaj nosita naziv vojvoda in vojvodinja sussekška, sta na poroko v kapeli svetega Jurija v Windsorskem gradu povabila 600 ljudi, še 1.200 srečnežem pa sta omogočila, da se zberejo pred kapelo in vsaj za trenutek uzrejo člane kraljeve družine.

In ravno med več kot tisočglavo množico ljudi so v spomin na kraljevo poroko razdelili darilne vrečke, v katerih so bili plastenka vode, čokoladni kovanci z začetnicami para, keksi, magnetek z datumom poroke in kupon lokalne trgovine. Torej so se v vrečki znašli izdelki, ki niso presegli vrednosti nekaj deset funtov.

A podjetnih gostov to ni ustavilo, da na eBayu darilnih vrečk ne bi začeli prodajati za vrtoglave cene, ki po poročanju revije People še kar naraščajo. Če bi si želeli imeti poročni spominek doma, bi morali trenutno zanj na eBayu odšteti že več kot 3.500 evrov.

Sa. J.